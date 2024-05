Într-o ediție tensionată a emisiunii „Survivor All Stars”, difuzată joi, 2 mai 2024, Ana Porgras a fost nevoită să părăsească competiția din motive medicale. Accidentarea sa gravă la picior a dus la montarea unui ghips, necesitând o recuperare care nu putea fi realizată în cadrul concursului.

Cu toate că era în cârje, Ana Porgras și-a luat rămas-bun de la coechipierii ei, îmbrățișându-i pe toți înainte de a părăsi emisiunea. Momentul cel mai emoționant a fost însă despărțirea de Zanni. Înainte de a pleca, Ana Porgras i-a șoptit câteva cuvinte la ureche: „Prima dată când am ieșit ți-am zis că tu vei fi campionul. Acum vreau să-ți zic că și dacă vei câștiga, și dacă nu vei câștiga, tu ești un campion. Pentru mine, tu ești un campion!”.

Această eliminare a reprezentat o lovitură atât pentru Ana Porgras, cât și pentru colegii săi, dar a fost un moment care a evidențiat importanța sănătății concurenților în competițiile de acest gen.

„Mi se pare că am ajuns într-un punct al competiției în care nu doar Zanni, exact cum zice și el, ci fiecare ar trebui să se gândească la el, în punctul ăsta. (…) Este trist pentru mine că am ajuns până aici și plec așa. Dacă în primul sezon în care am participat am simțit că am lăsat ceva neterminat, acum, în momentul ăsta, chiar dacă plec, simt că mi-am făcut datoria aici. Îmi pare rău că mă despart de voi, m-am atașat de voi. (…) Survivor e competiția care îți testează limitele la maximum. Dar cred că limita cea mai importantă care îți este testată aici este răbdarea”, a spus Ana Porgras.

Recomandări Confuzie politică. Plutonul candidaților traseiști. Politicianul care a schimbat cinci partide în zece ani

Ana Porgras este una dintre fetele de aur ale gimnasticii românești. Are în palmares zeci de medalii, inclusiv o medalie de aur la bârnă la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din 2010. De asemenea, a primit o medalie de bronz cu echipa la Campionatele Europene din 2010 și o medalie de bronz la paralele la Campionatul Mondial de Gimnastică de la Londra din 2009, potrivit Wowbiz.

Urmărește-ne pe Google News