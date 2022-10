Gină Chirilă nu mai prezintă moda pe podium, însă nu s-a înstrăinat de acest domeniu. Soția lui Bogdan Vlădău are un atelier de haine și are planuri mari legate de afacerea ei.

„Lucrez mult la brand-ul meu, urmează ceva foarte important, însă nu pot să dezvălui până nu se întâmplă. Eu așa sunt setată, dar, cine mă urmărește o să vadă ce o să se întâmple. Sunt foarte fericită pentru că văd cum evoluează situația și mi-am dorit foarte mult asta. Mai am și proiectele personale, de imagine. Am fost recent în Milano. E totul bine”, a declarat Gina pentru ego.ro.

Soția lui Bogdan Vlădău a vorbit și despre trendurile în materie de fashion. Ea susține că nu s-a lăsat niciodată condusă de tendințe, ci poartă numai ceea ce îi place și o avantajează.

„Sunt foarte importante hainele, dar, cumva, să îmbrace personalitatea noastră. OK, și tendințele sunt în regulă, le poți studia, dar eu nu m-am condus niciodată după tendințe. Dacă se poartă acum pantalonii cu talia joasă, dacă mie nu îmi plac, nu o să îi port, o să port ce îmi place mie, ce simt că mă pune în evidență. Cred că asta este cel mai important. Să te simți tu bine și să îmbraci ce îți place”, a povestit fostul fotomodel.

De asemenea, Gina Chirilă a vorbit despre piesele vestimentare la care nu ar putea să renunțe niciodată: „La piesele vestimentare cu umeri supradimensionați, practic așa am început și brand-ul meu. Îmi plac foarte mult. Sacourile cu umerii supradimensionați, bluzele, rochiile, astea nu lipsesc din garderoba mea.”

Cum se menține Gina Chirilă

Gina Chirilă este împreună cu Bogdan Vlădău de mai bine de un deceniu și împreună au o fetiță superbă. Fostul fotomodel, în vârstă de 28 de ani, a povestit cum se menține după ce a devenit mamă. Gina nu ține niciun fel de dietă, însă e atentă la ceea ce mănâncă.

„Așa cum am spus de mai multe ori, cred că geneticul este foarte important, în primul rând. Bineînțeles că am grijă de ce mănânc, cum mănânc. Nu tot timpul pentru că mai trișez și eu, dar, în general, am grijă să nu mănânc foarte mult, să mănânc ce trebuie. Dar geneticul mi se pare cel mai important”, a spus Gina Chirilă pentru sursa mai sus menționată.

