Ioana Țiriac, în vârstă de 26 de ani, unica fiică a magnatului Ion Țiriac, a luat o decizie surprinzătoare pentru mulți și s-a angajat în domeniul imobiliar. Această alegere a stârnit uimirea celor din jur, având în vedere că tatăl său deține o avere impresionantă de 2,1 miliarde de dolari, ceea ce îl face cel mai bogat om din România.

Specializată în economie în Statele Unite ale Americii, Ioana Țiriac a preferat să își construiască propria carieră, independentă de afacerile familiei. În loc să se implice în imperiul financiar al tatălui său, ea a optat să devină agent imobiliar la o firmă de prestigiu din Emiratele Arabe Unite. Decizia ei arată dorința de a-și construi singură un mic imperiu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Sophie Ayad, mama Ioanei Țiriac, a postat pe rețelele de socializare o imagine în care fiica ei apare la categoria „Superstar”, sugerând că se descurcă excelent în noua sa carieră. Decizia Ioanei de a se angaja și de a lucra în afara sferei de influență a familiei demonstrează ambiția și independența sa, trăsături pe care le-a moștenit, probabil, de la tatăl său.

Recomandări Crima pasională care a şocat România în anii ‘90. Ce face azi Roxana Călin, doctoriţa care şi-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

Ioana Țiriac își dorea să lucreze în presă

Ion Țiriac se poate mândri cu afacerile sale, dar și cu fata lui. Ioana Țiriac e rodul iubirii dintre afacerist și jurnalista egipteană Sophie Ayad. Tânăra a locuit în Statele Unite ale Americii, acolo unde a și studiat. Într-un interviu mai vechi, ea a dezvăluit că își dorește să calce pe urmele mamei sale, să lucreze în presă.

Ioana este fiica lui Ion Țiriac din relația cu jurnalista egipteană Sophie Ayad. Pe rețelele de socializare, Ioana Țiriac încarcă fotografii spectaculoase, iar cei care o urmăresc sunt fascinați de frumusețea ei. Mulți au observat că aceasta seamănă cu Megan Fox.

Tânăra vine și în România cât de des poate. În 2018, aceasta a organizat „Bucharest Fashion Charity Show” la Stejarii, complexul de lux al lui Ion Tiriac din București. Tatăl declara că e mândru de ea.

„Bănuiesc că un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai mult decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine, şi cu maică-sa… nu e meritul meu absolut deloc”, spunea Ion Țiriac la vremea respectivă.

Urmărește-ne pe Google News