Potrivit unor surse citate de The New York Times și Vanity Fair, Elon Musk a cumpărat un conac de 1.400 de metri pătrați în Austin (Texas). În plus față de vila principală, domeniul dispune și de o clădire anexă cu șase dormitoare, ceea ce ar putea permite găzduirea unui număr mare de persoane.

Elon Musk, fondatorul Tesla, SpaceX și deținătorul X, este cunoscut nu doar pentru ambițiile sale în domeniul tehnologiei, ci și pentru convingerile sale privind importanța familiei și a natalității. De-a lungul timpului, el a subliniat necesitatea creșterii populației în societățile occidentale, pe care le consideră în declin demografic.

Surse apropiate miliardarului susțin că acesta și-ar dori ca două dintre fostele sale partenere să locuiască alături de el în noua reședință. Una dintre acestea ar putea fi Shivon Alice Zilis, directoare la Neuralink, cu care Elon Musk are gemeni și un al treilea copil născut în 2024. Cealaltă ar putea fi cântăreața Grimes, mama a trei dintre copiii săi. Totuși, prezența acesteia în noua locuință rămâne incertă, având în vedere că cei doi se află în conflict juridic.

Copiii mai mari ai lui Elon Musk, născuți în urma căsătoriei sale cu Justine Musk, sunt deja adulți, dar există suficient spațiu și pentru ei, potrivit surselor apropiate. De-a lungul anilor, el a investit în educația copiilor săi, inclusiv prin finanțarea unei școli private dedicate acestora și prietenilor săi.

Noua proprietate ar putea reflecta dorința sa de a fi mai aproape de copiii săi și de a le oferi un mediu în care să interacționeze mai des unii cu alții. Rămâne de văzut dacă toți cei vizați vor accepta să se mute sub același acoperiș sau dacă planurile miliardarului vor întâmpina obstacole.

