În seara de 27 noiembrie s-a aflat că Mădălina Pamfile e descalificată și eliminată din competiția de modă de la Kanal D. Ziua următoare, fosta concurentă a făcut primele declarații despre situația prin care a trecut. Așa s-a aflat că e infectată cu COVID-19. Totodată, ea a dezvăluit și cu ce se va ocupa după eliminarea de la „Bravo, ai stil!”.

Mădălina Pamfile, care este și model, intră în afaceri. Ea a anunțat că în curând va deschide un salon de înfrumusețare. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” deja dedică mult timp noului ei proiect intitulat „Amazon by Mădălina Pamfile”.

„După cum ați aflat, drumul meu în competiția «Bravo, ai stil!» s-a încheiat din cauza unor probleme de sănătate. Vă mulțumesc mult pentru fiecare vot, fiecare mesaj și fiecare gând bun pe care mi l-ați transmis pe întreg parcursul meu în competiție.

Nu mă așteptăm să primesc atâta energie bună din partea publicului și vă mulțumesc, vă mulțumesc că ați rezonat cu mine! Vă promit multe surprize, multe lucruri noi ce sunt sigură că o să vă placă! Lucrăm la proiectul Amazon by Mădălina Pamfile, salon ce va avea lansarea foarte curând!”, a transmis ea pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Viața personală a Mădălinei Pamfile

De o bună perioadă, Mădălina Pamfile și-a găsit fericirea în brațele unui afacerist originar din Albania. Nu sunt căsătoriți, dar au împreună două fetițe. Bărbatul nu e persoană publică, așa că nu a apărut până acum la TV și nici prea multe amănunte nu se cunosc despre viața lui. În emisiunea de la Kanal D, vedeta a făcut dezvăluiri despre acesta, fiind provocată de una dintre colege.

Mădălina Pamfile și Ioana Filimon au avut un schimb de replici tăioase la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Prima a fost deranjată că Ioana, colega ei, a făcut referire la partenerul ei, la viața sa personală. „Tu eșți cea care a deschis subiectul despre tatăl fetițelor mele. Ai înțeles? Nu te privește pe tine tatăl copiilor mei. Ia spune-mi cine e și spune-le și celor de acasă. Uită-te ce e pe online, încetează. Țoață lumea a luat-o că stau cu un milionar, că e moș… Hai să nu vorbim despre familie și asumă-ți că ai zis lucrurile acestea. E vorba că s-a indus treaba asta acum ceva timp. Este chestia asta de situația financiară și că îmi dă bani să mă votez singură. Tu puteai să zici că mă votez fără să zici despre familia mea. Te-ai băgat într-o discuție… Te rog să nu mai vorbeșți despre familia mea.

Eu nu vorbesc de gagică-tu, nimic. Chiar am pozat într-o fată modestă și mă consider o fată modestă și foarte ok. Nu este adevărată situația, nu mai vorbi despre familia mea. Nu am făcut nicio dramă. Induci celor de acasă o idee care nu este adevărată. Când se aude de bani, se înțelege că stau cu un moșneag. Nu vreau că fetițele mele să audă asta. E o chestie în care te-ai băgat. Cei de acasă nu știu situația. Nu doresc să se vorbească despre familia mea. Eu sunt așa cum sunt, doar că am părinți și au altă mentalitate”, a declarat vedeta în emisiunea „Bravo, ai stil!”, despre partenerul ei de viață.

Citeşte şi:

Kamara, despre relația cu Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf: „I-am trimis filmulețul și pozele neștiind că este amanta lui Reghe”

George Burcea a mers acasă la Andreea Bălan, după scandalul în care e implicat. Actorul și-a vizitat fetițele

Detalii neștiute despre soția lui Mihai Bobonete. „Ea pentru mine a fost, pe rând, şi mamă, şi copil, şi tovarăş, şi duhovnic”

PARTENERI - GSP.RO „L-au arestat pe Adrian Cristea, stau polițiștii cu armele pe el!” » Momente incredibile pe aeroport: „You're very stupid, very stupid”

Playtech.ro BOMBĂ! Anamaria Prodan, goală pe internet. Imagini demne de filmele pentru adulţi: “O să plătească cumplit”

Observatornews.ro "Uriașul blând" a murit fulgerător, în Italia. Românul s-a prăbușit sub ochii colegilor, după o zi de muncă

HOROSCOP Horoscop 30 noiembrie 2021. Scorpionii se concentrează prea mult pe ceea ce nu știu, pe ce nu pot afla și se consumă degeaba

Știrileprotv.ro Detalii cutremurătoare în cazul femeii găsită moartă lângă un hotel din Alba Iulia. Ce a cerut recepționerului

Telekomsport Lovitură cruntă primită de Anamaria Prodan. La aşa ceva chiar nu se aştepta. Primele declaraţii

PUBLICITATE Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie