Mădălina Pamfile și Ioana Filimon au avut un schimb de replici tăioase la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Prima a fost deranjată că Ioana, colega ei, a făcut referire la partenerul ei, la viața sa personală. „Tu eșți cea care a deschis subiectul despre tatăl fetițelor mele. Ai înțeles? Nu te privește pe tine tatăl copiilor mei. Ia spune-mi cine e și spune-le și celor de acasă. Uită-te ce e pe online, încetează. Țoață lumea a luat-o că stau cu un milionar că e moș… Hai să nu vorbim despre familie și asumă-ți că ai zis lucrurile acestea. E vorba că s-a indus treaba asta acum ceva timp. Este chestia asta de situația financiară și că îmi dă bani să mă votez singură. Tu puteai să zici că mă votez fără să zici despre familia mea. Te-ai băgat într-o discuție… Te rog să nu mai vorbeșți despre familia mea.

Eu nu vorbesc de gagică-tu, nimic. Chiar am pozat într-o fată modestă și mă consider o fată modestă și foarte ok. Nu este adevărată situația, nu mai vorbi despre familia mea. Nu am făcut nicio dramă. Induci celor de acasă o idee care nu este adevărată. Când se aude de bani, se înțelege că stau cu un moșneag. Nu vreau că fetițele mele să audă asta. E o chestie în care te-ai băgat. Cei de acasă nu știu situația. Nu doresc să se vorbească despre familia mea. Eu sunt așa cum sunt, doar că am părinți și au altă mentalitate”, a declarat vedeta în emisiunea „Bravo, ai stil”, despre partenerul ei de viață.

„Este o poveste de iubire reală și a început dintr-o iubire foarte mare”

„Părinții mei trăiesc într-o localitate, au vecini, neamuri, nu aș vrea să sufere. Nu vreau că relația cu al meu să se ducă într-o altă zonă pentru că este o poveste de iubire reală și a început dintr-o iubire foarte mare și cei de acasă, dacă alăturezi lângă un bărbat cuvântul bani, deja iubirea dispare. Nu aș vrea să se creeze o altă imagine tatălui copiilor mei”, a mai precizat ea la Kanal D.

Ioana Filimon nu a rămas indiferentă la spusele rivalei sale de la „Bravo, ai stil” și a reacționat, susține că ea nu a jignit-o. „Pe mine nu mă interesează viață ta. Era o discuție, nu am jignit pe nimeni. Încetează. Tu ai băgat o chestie și cei de acasă cred lucrul acesta. Am spus, ce, iubitul Mădălinei nu e milionar?! Nu am făcut-o să o jignesc.

Am zis eu asta că îți plătește locul în emisiune?! Nu avea de ce să facă teatrul asta, doar să par eu oaia neagră. E singură mea mea explicație. Ea profită de lucrul acesta și atunci, hai să arunc cu cuvinte grele în Ioana. Vreau să se înțeleagă că nu m-am legat de familia nimănui”, a declarat fotomodelul.

Discuțiile cu Ioana Filimon vin după ce Mădălina Pamfile a apărut în lacrimi la „Bravo, ai stil! Celebrities”, în urma unei conversații avute cu Nicoleta Dragne. „Apăreai cu ceasuri de zeci de mii de euro”, a spus Nicoleta la adresa Mădălinei.

