După ce nu a mai apărut pe micul ecran, Marina Dina s-a dedicat vieții personale. Are o relație de peste 10 ani de zile, nu e căsătorită, dar are doi copii gemeni. A anunțat acum că ea își dorește o familie și mai mare, însă partenerul nu e de acord. „Eu îmi mai doresc copii, partenerul meu de viață nu. Întotdeauna m-am văzut așa o mamă de mulți copii, vreo 5 mi-am dorit, dar…dacă se întâmplă natural.

Nu voi mai face fertilizări in vitro, nu-mi doresc să mai fac. Resimți toate tratamentele alea hormonale, au efecte pe termen lung asupra organismului. Anul trecut, de exemplu, am fost nevoită să-mi scot tiroida pentru că ajunsesem să am un nodul foarte mare și putea ca și cauză să fie tratamentele hormonale de atunci. Recent am descoperit că am un chist pe ovar și același lucru mi l-a spus doamna doctor că e posibil cauza să fie tratamentul de atunci.

Sunt tot felul de modificări care au avut loc în organism, nu funcționez la capacitate maximă. Tiroida am scos-o complet și sunt dependentă de tratament, mai aveam jumătate de tiroidă. Mă simt ok, m-am obișnuit așa”, a declarat, pentru Playtech.ro, fosta asistentă a lui Mihai Morar.

„Nu ne dorim, dacă nu te căsătorești atunci când e la început și e pasiune și dorință. Noi suntem împreună de 10 ani, mi s-ar părea așa că nu ar avea niciun sens acum. Copiii poartă numele tatălui lor”, a mai dezvăluit ea.

În ceea ce privește viața ei profesională, Marina Dina vrea să își deschidă o afacere, să aibă propriul studio de yoga și pilates. E deja profesor în aceste domenii.

„Sunt yoga teacher, momentan nu mai predau, sunt în pauză. Recent am terminat și un curs de pilates și aș vrea să mă mai specializez și pe partea asta, poate în viitor o să-mi deschid un mic studio de pilates și yoga. Mi-a plăcut sportul dintotdeauna”, a spus ea pentru Playtech.

