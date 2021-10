Cu ce se ocupă Mihai Găinușă de când nu mai prezintă „Cronica Cârcotașilor”. De 7 ani nu mai apare la TV

Fostul prezentator de la „Cronica Cârcotașilor” a pus punct carierei în televiziune pe care o începuse în anul 1997, după mai multe discuții cu Șerban Huidu, prezentatorul cu care a făcut echipă la „Cronica Cârcotașilor”, de la Prima TV. Mihai Găinușă a decis atunci să facă o schimbare radicală în viața profesională. A renunțat la show, la aparițiile televizate.

Acum, acesta a revenit la o pasiune mai veche: radioul. În prezent, Mihai Găinușă lucrează la Național FM. El are o emisiune în fiecare dimineață, de la 7.00 la 10.00, alături de Oana Paraschiv. Cei doi moderează emisiunea intitulată „Matinal efervescent”.

Împreună prezintă știrile zilei, le comentează, prezintă meteo, au chiar și invitați.

Motivul pentru care a plecat de la Prima TV

Mihai Găinușă a plecat de la Prima TV după 14 ani. În 2014, când și-a anunțat demisia, a făcut și declarații. „Dragi prieteni, părăsesc Cronica Cârcotașilor după aproape 14 ani de realizare și prezentare neîntreruptă. Practic cea mai mare parte a vieții mele din televiziune am dedicat-o acestei emisiuni.

Le mulțumesc tuturor telespectatorilor care s-au uitat, miercuri de miercuri, la această importantă producție TV. Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine și m-au chemat să fac performanță aici. Mulțumesc echipei minunate, o adevărată familie, care a pus umărul la realizarea acestei emisiuni de divertisment.

Am trecut prin multe împreună. Și vă asigur că am rămas în relații excelente cu oamenii de aici. Am decis ca, împreună cu colegul meu Codruț Kegheș, cu Octavian Păscuț-Mistrețu și cu alți oameni din echipă să acceptăm o nouă provocare, tot la Prima TV. Sper să facem împreună lucruri bune și să nu vă dezamăgim”, spunea fostul prezentator TV.

