Filmările pentru sezonul 4, „Imperiul Leilor”, au început, însă Sebastian Dobrincu nu va mai apărea în show-ul de la PRO TV. Tânărul antreprenor are un proiect foarte interesant la care lucrează de ceva vreme, astfel că vara nu este un motiv de vacanță pentru el.

„Viața mea personală și profesională o să fie cam una și aceeași: foarte ocupată. Am început o companie nouă în domeniul de inteligență artificială, care îmi mănâncă și zilele, și nopțile, așa, din păcate, o să învăț și vara asta, însă mă consolez cu gândul că sunt tânăr și am timp să petrec mai încolo în viață și că acum bat fierul cât e cald.

Și nici nu sunt genul foarte petrecăreț, îți spun sincer, îmi place atât de mult munca pe care o fac și după principul acesta m-am ghidat toată viața să nu simt o zi că muncesc, încât nici nu pot să mă plâng că vai, nu am luat vacanțe, vai, nu am luat o pauză, deci multă muncă vara asta”.

„Mă culc foarte târziu, cu ochii în calculator sau cu telefonul la ureche, pe apeluri”

Pentru sursa mai sus menționată, Sebastian Dobrincu a povestit cum arată o zi din viața lui, dar și cât de mult muncește. Mulți tineri îl iau pe fostul investitor de la „Imperiul Leilor” ca un exemplu și își doresc să reușească la fel de mult ca el.

„Da, nu a fost în van, dar nu știu dacă ar fi un exemplu decât pentru cine vrea să își sacrifice niște ani din viață. Într-adevăr culeg roadele, nu pot să mă vaiet că am muncit degeaba. Dar mai presus de orice mi-a plăcut ceea ce am făcut și nu am simțit vreodată că, vai ce muncesc și nu am timp de mine.

Cum arată o zi? Ziua mea începe cu ziua de dinainte, pentru că mă culc foarte târziu, cu ochii în calculator sau cu telefonul la ureche, pe apeluri. Mă trezesc foarte devreme, nu știu cât dorm.

Încerc să dorm cât mai mult, pentru că nu dau randament, nu sunt genul care «Mamă, să dorm 3 ore-4 ore că ești productiv!». Nu, dacă dormi puțin și prost, nu ești nici productiv, nici nu rezolvi nimic, nu împaci pe nimeni! Încerc să mă odihnesc, 5 ore-6 ore, atâta îmi cere corpul natural, nu forțez nimic, mă trezesc natural și după, fiecare zi e diferită.

Nu știu, fie am lucruri de terminat, de început taskuri noi, am oameni care așteaptă să coordonăm, să raporteze, să gestionăm următorul plan, e full. E o viață aglomerată”.

Cine este Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu a fost jurat la „Imperiul leilor”, show-ul de la PRO TV. El este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack.

Tânărul antreprenor a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Când era foarte mic, a învățat singur programarea, astfel că acum, la 24 de ani, are mare succes în acest domeniu.

După Storyheap, el a dezvoltat alte două proiecte, Brandmates și Owlmetrics, cu scopul de a ajuta brandurile să folosească statistici pentru a-și crește prezența în social media, ceea ce duce la dezvoltarea afacerilor.

Tânărul antreprenor cochetează și cu muzica. Recent, el a lansat o melodie în colaborare cu Alexandra Ungureanu.

