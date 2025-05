Traducerea e realizată de Ana Maria Lucescu, soția antrenorului Răzvan Lucescu. Într-un interviu pentru Fanatik, ea a dezvăluit cum a devenit traducătoare. „Totul a început cu o mare pasiune pentru limbile străine, pe care o am de când mă știu. Oriunde am locuit, m-am străduit să învăț limba țării respective – pentru a putea comunica și cu locuitorii ei, pentru a-i înțelege mai bine obiceiurile și tradițiile și pentru a avea acces la întreaga ei bogăție culturală.

Cum a învățat limba soția lui Răzvan Lucescu

Odată cu mutarea în Grecia, în 2014, am început să învăț limba neogreacă, de care m-am și îndrăgostit. După ani de studiu susținut, în urma cărora am reușit să promovez examenul pentru cel mai înalt nivel de competență în această limbă, am simțit nevoia să merg mai departe – dincolo de simpla cunoaștere a ei.

Profesoara mea de atunci, Evanthia Papaefthimiou, a fost cea care m-a încurajat să pornesc pe drumul traducerii. M-a impulsionat să aleg o carte dintr-un grup de patru propuneri, iar eu am ales acest roman din mai multe motive. În primul rând, pentru că, din punctul meu de vedere, adevăratul personaj al cărții este Salonicul – orașul în care locuim și astăzi și de care mă simt profund legată.

În al doilea rând, pentru că este un roman istoric, iar mie mi-a plăcut întotdeauna istoria. Nu în ultimul rând, m-a atras titlul cărții, trezindu-mi amintirea celor O mie și una de nopți – poveștile pe care le citeam pe furiș în copilărie”, a declarat soția lui Răzvan Lucescu despre începuturile ei ca traducătoare de cărți din neogreacă în română.

„Cartea s-a bucurat de un mare succes în rândul cititorilor eleni. În Grecia, acest roman a depășit 60.000 de exemplare vândute. Sper ca și versiunea românească, apărută la Curtea Veche Publishing, să trezească același interes în rândul publicului din România. Traducerea cuprinde 544 de pagini și, deși a fost dificil de tradus, a fost pentru mine o experiență extraordinar de frumoasă”, a mai povestit Ana Maria Lucescu.

De la ASE la traducător

„Niciodată nu m-am gândit că voi deveni traducător. Am absolvit ASE-ul în urmă cu mulți ani și am profesat ca economist. Am condus societăți comerciale și am urmat, printre altele, mai multe cursuri de management și de analiză financiară”, a mai zis ea.

Și a continuat cu dezvăluiri despre cartea tradusă: „Am tradus romanul de cel puțin două ori. Isidoros Zourgos se remarcă printr-un limbaj foarte bogat și expresiv, ceea ce a făcut ca munca de traducere să fie, pe de o parte, solicitantă, dar, pe de altă parte, extrem de frumoasă.

Am început să traduc cu multă plăcere și entuziasm însă, pe parcurs, am simțit că nu era suficient; înainte de orice, aveam nevoie de o pregătire teoretică solidă. Mulți nu își dau seama cât de complex este, de fapt, procesul de transfer dintr-o limbă în alta. Pentru mine, cea mai mare parte a muncii a fost de cercetare – mai mult chiar decât traducerea propriu-zisă”, a mai precizat Ana Maria Lucescu.

