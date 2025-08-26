Cu ce se ocupă Teo de la Insula Iubirii. Ispita masculină administrează o afacere de sute de mii de euro

Teodor Costache, cunoscut publicului drept Teo, nu este doar una dintre cele mai celebre ispite masculine din istoria show-ului Insula Iubirii, ci și un antreprenor de succes. În spatele aparițiilor sale seducătoare din Thailanda, Teo administrează o afacere de sute de mii de euro, construită pe servicii de mediu și închirierea de toalete ecologice.

Revenit pentru a doua oară în reality-show-ul difuzat de Antena 1, unde a făcut ravagii în rândul concurentelor – mai întâi Iustina Loghin, iar acum Ella –, Teo s-a consacrat drept o prezență magnetică și un destabilizator de cupluri. Dincolo de lumina reflectoarelor, însă, acesta este administratorul companiei CANAL TRANS, o firmă din Ploiești cu peste 18 ani de activitate în domeniul serviciilor de mediu.

Ce venituri anuale are firma lui Teo de la Insula iubirii

Teo a preluat conducerea afacerii în urmă cu șapte ani, când mama sa, Beatrice Costache, i-a cedat jumătate din acțiuni. Compania oferă servicii de închiriere toalete ecologice, vidanjare, igienizare și evacuare a apelor reziduale, bifând până acum peste 160 de contracte publice. Potrivit Cancan, firma a înregistrat venituri anuale de aproape 350.000 de euro, suma reală fiind posibil chiar mai mare, având în vedere portofoliul extins de clienți.

Stilul de viață al lui Teo reflectă succesul din afaceri: acesta conduce un BMW X6, mașină cu preț de pornire de 70.000 de euro, și poartă un Rolex Datejust de 20.000 de euro. Prezența sa în show-ul din Thailanda nu are, așadar, un scop financiar, ci este, după cum a mărturisit, despre adrenalină, provocări și dorința de a rămâne „ispita supremă”.

