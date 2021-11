În 2000, Gina Pistol renunța la haine și era protagonista unui pictorial incendiar pentru revista dedicată bărbaților, Playboy. Prezentatoarea de la Antena 1 își amintește că după această apariție nonconformistă, mulți bărbați au criticat-o și a fost ținta glumelor misogine.

Gina Pistol a avut încredere în ea și a știut cum să facă față tuturor răutăților din jurul ei. Vedeta nu permitea nimănui să facă glume misogine despre ea.

„Crescând fără tată și fiind o fetiță drăguță, frumoasă, bărbații mă tratau… mai ales după ce am apărut în revistele alea… am auzit atâtea glume proaste și când am crescut eu și am început să dau cu ei de pământ când ceva nu-mi convenea, că pot să fiu și genul asta, când întâlneam bărbați care făceau glume misogine și erau mai nesimțiți, dădeam cu ei de pământ”, a declarat Gina Pistol în cadrul podcastului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Gina Pistol a fost crescută de bunică

Bunica Ginei Pistol a vorbit despre copilăria vedetei. Iubita lui Smiley a fost crescută de bunică, după ce mama ei a lăsat-o în grija acesteia, când vedeta avea doar 3 zile de când venise pe lume. După ce l-a născut pe fratele Ginei Pistol, mama a luat-o și pe ea în grijă.

„Când sunt mici, copiii nu înţeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o şi toată lumea din sat (n.r. – Trivale) ştie asta. După ce l-a făcut şi pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea.

Şi eu m-am gândit că nu e bine să-i ţinem despărţiţi. Am lăsat-o să plece şi la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani”, a spus bunica Ginei Pistol potrivit Wowbiz.



