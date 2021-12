Fosta amantă a lui Victor Pițurcă și-a făcut bagajele și a plecat pentru o lună din România. Ea și-a petrecut Crăciunul și își va petrece și Revelionul în Thailanda, într-o vilă unde plătește 12.000 de euro pe noapte. Vica Blochina a plecat în vacanță alături de prietenii săi cu care a petrecut și în această vară în Grecia, dar și cu milionarul grec cu care s-a speculat că ar avea o relație, însă ea a infirmat zvonurile.

În timp ce ea se distrează în Asia, Eda, fiul ei, a decis să rămână alături de tatăl lui, Victor Pițurcă. Fosta balerină mărturisea recent în cadrul unui interviu că după ce a renunțat la pensia alimentară uriașă, fostul selecționer s-a apropiat mai mult de băiatul său cel mic.

„De-atunci, copilul meu are tată și familie. Dragostea lui pentru copil a fost dintotdeauna. Acum stă la el, de o lună. Eu cred că problema a fost să nu mă folosesc eu de banii lui. Am fost de acord și am făcut bine. Nu-mi pare rău deloc. În inima mea am știut că nu-i va lipsi nimic copilului și așa a fost”, spunea Vica Blochina la emisiunea online „În oglindă”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Vica Blochina își dorește să se mute din România

Vica Blochina a mărturisit că vrea să plece din România, vrea ca anul următor să se mute în Statele Unite ale Americii. Nu pleacă singură, ci și cu băiatul ei și al lui Victor Pițurcă. Aceasta a luat deja primele măsuri, a pus la vânzare apartamentul în care locuiește. 400.000 de euro cere pe proprietatea sa din București. Vedeta a luat această hotărâre și gândindu-se la Edan, care este suficient de matur pentru a accepta schimbarea, mai ales că aceasta este benefică pentru viitorul său.



PARTENERI - GSP.RO Un străin, sosit în România. Reacția lui când a ajuns la Suceava: „N-am pomenit așa ceva în viața mea”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro "Plecarea ta mi-a frânt inima. Mi-e dor de tine, tati". Fiica poliţistului din Dărmăneşti care s-a sinucis în ziua de Crăciun, mesaj emoţionant

HOROSCOP Horoscop 27 decembrie 2021. Leii nu trebuie să uite de bun-simț și să-și cunoască foarte bine calitățile

Știrileprotv.ro FOTO Transformarea incredibilă a unui bărbat căruia nasul i-a crescut exagerat de mult: „Îmi ajungea la buze”

Telekomsport Şocul pe care l-a avut Gigi Becali când a făcut analize de sânge. Ce i-a transmis medicul: ”Aşa mi-a spus doctorul”

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat