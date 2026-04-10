Cu cine va petrece Codruța Filip Paștele. Artista a plecat din București pentru a-și găsi liniștea

Într-o perioadă marcată de schimbări și încercări personale, Codruța Filip își găsește liniștea în credință și familie. Cu ocazia uneia dintre cele mai importante sărbători pentru creștini, artista a ales să lase agitația din Capitală și să petreacă Paștele într-un loc cu adevărat special pentru sufletul ei.

Deși traversează o perioadă dificilă, artista nu este singură. Codruța Filip a decis să plece din București și să se întoarcă acasă, la părinții ei, acolo unde se simte cel mai în siguranță. Pentru ea, familia rămâne sprijinul principal, mai ales în momentele în care viața o pune la încercare.

Cântăreața are o relație extrem de apropiată cu părinții săi și nu ratează nicio ocazie de a petrece timp alături de ei. Sărbătorile pascale au fost, astfel, prilejul perfect pentru a se reconecta cu cei dragi și pentru a se încărca emoțional.

Credința, refugiul în momentele grele

Pentru Codruța Filip, credința joacă un rol esențial. Artista a vorbit în repetate rânduri despre legătura sa puternică cu divinitatea, iar în aceste zile importante a ales să fie mai aproape ca oricând de spiritualitate.

Alături de mama sa, aceasta a participat la slujbele din Săptămâna Mare, mergând la biserică și respectând tradițiile specifice acestei perioade. Momentele de rugăciune și liniște i-au oferit echilibrul de care avea nevoie.

De ce Codruța Filip a divorțat de Valentin Sanfira

Cei doi au trăit o poveste de dragoste de aproximativ opt ani, încununată de o căsnicie care, cel puțin la exterior, părea armonioasă. Aparițiile lor publice și proiectele comune au întărit imaginea unui cuplu fericit. În spatele acestei imagini însă, lucrurile nu ar fi fost atât de liniștite. Tensiunile acumulate în timp au dus, în cele din urmă, la decizia de a divorța.

Un alt detaliu important a fost legat de perioada în care artista a participat la show-ul Desafio: Aventura. Codruța Filip a mărturisit că, la întoarcerea acasă, a simțit că lucrurile s-au schimbat radical.

Potrivit spuselor sale, Valentin Sanfira părea „un alt om”, iar acel moment a fost decisiv pentru ea. Atunci a realizat că mariajul nu mai poate continua.

Cătălin Măruță: Are legătură cu participarea ta la Desafio? Pentru că au fost și tot felul de speculații că a plecat la Desafio, acolo cine știe poate s-a schimbat. S-a întors alt om de la show.

Codruța Filip: Da, are legătură. În ceea ce privește faptul că eu atunci când m-am întors din competiție am găsit situația total schimbată. Și el era un om schimbat.

Cătălin Măruță: Dar situația asta era total schimbată și înainte dar tu nu o vedeai?

Codruța Filip: Nu știu să îți spun, eu am iubit enorm. Și când iubești… știi că se spune că dragostea e oarbă și chiar așa a fost. A fost oarbă.

Cătălin Măruță: E o situație așa.. îmi dau seama că a fost o decizie bruscă divorțul ăsta. Și a fost pentru că nu puteai să treci peste anumite lucruri și pentru că nu puteai să ierți anumite lucruri.

Codruța Filip: Da, peste anumite lucruri chiar nu poți trece și pentru anumite probleme chiar nu există o rezolvare. Pentru că eu am fost în decursul anilor foarte înțelegătoare. Și am încercat să fiu cât de ok am putut.

