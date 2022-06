„Cu Elena nu pot să zic că am fost prieten înainte să fie ceva între noi și cumva nici nu s-a terminat prost între noi. (n.r. – Motivul despărțirii) distanța a fost, că ea locuiește în Londra, eu în București și a fost o perioadă mai dificilă, și am zis: Bă, decât să așa, am mai rărit din discuții!.

E mișto Elena, dar în același timp suntem oameni și cumva din experiența mea de viață am avut câteva relații, nu foarte multe, dar iau totul ca pe o experiență.

Dacă o să fie vreodată să fim din nou împreună, o să fim, dacă nu, nu! Știi cât hate îmi iau pentru că oamenii știu că a fost ceva între noi?

Îmi scriau oamenii «Bă, vezi că asta nu e de nasul tău, nu se uită la tine, că nu ai atâția bani câți au alții!».

„Oamenii o cataloghează pe Elena, ei nu știu cine e Elena, eu știu cine e Elena. Și oamenii cred că e «gold digger-iță» și că urmărește să fie doar cu oameni cu bani, că e frumoasă și că profită de lucrurile astea.

Preconcepții! Ea e genul de persoană care dacă vibe-uiește cu cineva, vibe-uiește, dacă nu, nu! Poate să fie ăl mai bogat sau ăl mai sărac!”, a dezvăluit Cucu pentru Cancan.

