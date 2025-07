Unul dintre cele mai așteptate spectacole de anul acesta e cel susținut de Jennifer Lopez, 55 de ani, în Piața Constituției din București. Concertul realizat de legendarul promoter de evenimente Marcel Avram în colaborare cu DD East Entertainment este unul dintre cele mai solicitate concerte din Europa la momentul actual, biletele fiind încă disponibile doar la anumite categorii pe platformele oficiale IaBilet, Eventim, Entertix.

Despre spectacolul pe care artista îl va susține și venirea ei în România, Denise Săndulescu, CEO DD East Entertainment, ne-a făcut mai multe dezvăluiri. Ce așteptări are de la organizatori artista? Dar ce la București? Are în plan să viziteze câteva locuri emblematice?

La toate aceste întrebări și la multe altele am primit răspunsuri de la cea care a cunoscut-o pe Jennifer Lopez.

Libertatea: În iulie, pe 27, Jennifer Lopez concertează în Piața Constituției din București. Cum se reflectă perfecționismul lui Jennifer Lopez în show-ul din Capitală și ce așteptări are de la organizatori?

Denise Săndulescu: În primul rand își dorește un set-up perfect, identic cu restul show-urilor din Europa și din alte orașe în care au loc concertele din turneul Up All Night. Din punct de vedere al producției, atât Jennifer Lopez, cât și echipa ei își doresc ca totul să fie respectat în mod exact, cu indicativele tehnice exact cum sunt trecute în rider-ul tehnic, pe care ni l-au pus la dispoziție cu luni în urmă.

„În spatele scenei va exista un container special amenajat”

Acest gen de artiști de talie mondială nu fac niciun compromis în privința aparaturii tehnice. În al doilea rând, este foarte important să aibă tot confortul indicat. Noi ca organizatori știm exact cum trebuie să arate camera de hotel, ce fel de flori preferă, ce vrea să mănânce, atât ea, cât și echipa care o însoțește, cum trebuie să arate și să fie organizată partea de culise, pe care trebuie să o pregătim și să o decorăm conform unui standard: de la lumini, la oglinzi, la canapea sau flori.

În spatele scenei va exista un container special amenajat, în care va petrece cel puțin o oră înainte de show, unde va primi un fizioterapeut cu masajul și partea de pregătire fizica necesară pentru show. Show-ul durează două ore, așa că artista are nevoie de energie și de putere de a menține un asemenea spectacol. De altfel, J.Lo se pregătește cu toată forță pentru acest turneu care va dura două luni pentru a pune la punct un show de neuitat în fiecare oraș și să facă performanța la maximum de potențial.

-Cum vor fi amenajate camera din backstage și camera de hotel a lui Jennifer Lopez pentru a-i oferi confortul dorit?

-Își dorește să fie cazată într-o cameră amenajată cu mobilier minimalist, foarte luminoasă și amenajată în nuanțe neutre, decorată cu flori care să nu aibă un miros puternic și în care să se afle platouri cu fructe, mâncare energizanta cu legume și fructe naturale și bio, băuturi și sucuri naturale și cafea fără cofeină.

„Nnu își dorește să fie înconjurată de oameni nerecomandați de anturajul ei”

-Cum este Jennifer Lopez în spatele camerelor? Este „Jenny from the block” sau o divă inaccesibilă?

-„Jenny from the Block” este un personaj construit de artista. Evident, este dornică, în general, să cunoască lume nouă; de altfel, am avut plăcerea să o cunosc. În rest, desigur nu își dorește să fie înconjurată de oameni care nu sunt recomandați de anturajul ei pentru că este foarte obositor să faci fata jurnaliștilor, fotografilor sau fanilor, cu care ea vrea să păstreze o conexiune, dar nu poate să fie accesibilă pentru toată lumea.

Cred că artista Jennifer Lopez este o combinație foarte frumoasă între o divă adevărată a zilelor noastre și un fel de femeie cool care este deschisă noilor relații. Am văzut-o cu toții pe Social Media într-un interviu, acordat unui influencer pe stradă, întrebată ce fel de haine poartă și ați văzut cu toții modul în care își dorește să reacționeze când nu este asaltată de persoane străine și este surprinsă într-un moment prielnic de umanitate și normalitate.

-Are Jennifer Lopez planuri pentru a vizita Bucureștiul sau își dorește să vadă anumite obiective turistice de la noi?

-Dacă are timpul necesar, ea își dorește cu această ocazie a turneului ca în fiecare Capitală sau oraș să vadă principalele obiective turistice, să perceapă tradițiile și să vadă ce este mai atrăgător. De unele orașe chiar prinde drag și evident, își dorește să cunoască mai multe despre București pentru că are niște prieteni în anturaj, în Los Angeles care i-au povestit despre România.

„Anastasia Soare i-a oferit deja câteva informații prețioase cu privire la România”

-Ce știe despre țara noastră, dar despre București?

-Poate Anastasia Soare i-a oferit câteva informații. Sunt convinsă că Anastasia Soare i-a oferit deja câteva informații prețioase cu privire la România, iar la ultima întâlnire am venit la rândul meu cu câteva informații despre țara noastră și, în special, despre Capitală.

Este foarte încântată să își întâlnească fanii și să poată vizita câteva locuri cheie. Cu siguranță, vă dori să vadă locul unde va avea loc show-ul din 27 iulie și să viziteze clădirea Parlamentului pentru că e un monument emblematic.

-Ce semnificație are prezența unei artiste de talia lui Jennifer Lopez în peisajul cultural românesc și cum poate acest concert influența percepția internațională asupra României ca destinație artistică?

-În primul rând, să nu uitam că este o iubitoare de frumos, deci mi-am propus să îi prezint unicitatea iei românești, un adevărat simbol al României. Apoi, îi voi prezenta povestea Castelului Bran. Desigur, va avea dorințele și nevoile, pe care că organizatori ne vom strădui să le satisfacem.

De exemplu, va dori să cineze la un restaurant cu meniu românesc, deci vom încerca să fim gazde bune și să o facem să se simță confortabil, în așa fel încât să se transforme într-un adevărat ambasador al României!

„Piața Constituției este unică, este un simbol important al României”

-Cum contribuie venirea lui Jennifer Lopez la București la repoziționarea României pe harta marilor turnee internaționale și a industriei globale de entertainment?

-În acest moment, suntem un punct important în estul Europei pentru turneele marilor artiști internaționali, pentru că am dovedit în trecut că am avut puterea susținerii acestor show-uri în Capitală, pentru 30-70.000 de spectatori.

Aici vreau să punctez un aspect important: un stadion are avantaje pentru orice fel de spectacol, dar o locație emblematică ar fi mai dezirabilă pentru a fi susținută și transformată pentru a deveni un loc primitor pentru price open-air show de mari proporții. Piața Constituției este unică, este un simbol important al României și nu poate fi comparabilă cu niciun alt loc din țară.

„Era nevoie să existe un “show al anului” în Capitală”

-Cum se adaptează un mega-show internațional precum cel al lui Jennifer Lopez la specificul logistic, cultural și tehnic al Bucureștiului?

-Avem tot suportul și logistica de care avem nevoie pentru a susține show-ul unui artist important internațional; totodată avem toată logistica și oamenii cu experiență în zona tehnică; sunt profesioniști, sunt la curent cu toate dotările și astfel orice show de mare amploare se poate realiza și organiza în țara noastră în acest moment.

-Ce provocări ați întâmpinat în negocierea și implementarea cerințelor contractuale ale unui artist de acest calibru și cum au fost depășite?

-Nu am avut niciun obstacol, deoarece DD East Entertainment în parteneriat cu promoterul nostru, Marcel Avram suntem reprezentanții show-urilor J.Lo și în alte orașe ori în alte țări, deci facem parte că echipa din întregul turneu. Nu au fost mari dificultăți și mai mult sau mai puțin am și fost oamenii care au motivat-o de a pune acest turneu pe picioare. Am observat că este un an avantajos pentru că nu mulți artiști sunt în turneu, deci era nevoie să existe un “show al anului” în Capitală.

„Ea este o “lecție” a femeii de succes care a trecut prin etapele vieții”

-Cum poate un astfel de eveniment să inspire o generație tânără de artiști români să aspire la excelență în divertismentul internațional?

-Jennifer Lopez este femeia care a trecut prin toate etapele vârstei, a parcurs cei mai frumoși ani în diferitele etape ale vieții, mi se pare că momentan este în floarea vârstei, deși are 50 de ani. Forța și experiențele vieții pe care le-a trăit până în acest moment au format-o în așa fel încât să fie varianta ei “perfectă”.

Acest lucru se vede și fizic și în atitudine, a trecut peste toate etapele vieții, le-a integrat mental și fizic, altfel nu ar fi fost în stare să conceapă un asemenea turneu de mare forță. Iar acest lucru se vede în toate aparițiile ei: a fost top star la Jeddah, apoi la American Music Awards și oriunde este prezentă se simte și se resimte forță și experiența vieții pe care o emană.

Pentru generația actuală de artiști ea este o “lecție” a femeii de succes care a trecut prin etapele vieții cu încredere și dedicație. Este o perfecționistă în tot ce face și își propune; muncește enorm și are multă disciplina. De altfel, disciplina și reinventarea conform timpurilor, stilurilor și conviețuirii cu generațiile actuale sunt componente esențiale ale succesului.

-Ce diferențiază o producție semnată DD Entertainment de alte concerte internaționale din România și care sunt standardele pe care le impuneți în astfel de evenimente?

-Suntem o firmă care nu ne ocupăm strict de artiști din România; avem standarde cu care venim din show-uri și turnee internaționale ale artiștilor de care ne-am ocupat nu numai pe plan autohton, dar și pe plan internațional.

De altfel, ne mândrim că am fost printre primii promoteri din Romania care am adus printre cei mai mari artiști ai lumii în Capitală: de la AC/DC la Bon Jovi sau Robbie Williams și am creat câteva festivaluri de succes, precum Carusel, Rock the City ori Summer in the City ajuns la cea de-a patra ediție. Nu suntem simpli organizatori, ci și reprezentanți ai acestor artiști; noi nu avem o simplă relație de afaceri, ci una personală prin faptul că avem alături de noi un pion important: “mohicanul și eroul” acestei industrii, Marcel Avram.

El a fost printre primii care au inventat turneele internaționale ale marilor artiști din anii ‘60, este pionier al acestei industrii globale și a pus pe hartă cele mei importante turnee ale celor mai de succes grupuri și artiști, la nivel mondial.