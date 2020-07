Culisele unei emisiuni de radio. Ce fac Mihai Ghiță și Orlando Ivan atunci când colega lor Valeria Lungu întârzie la matinal

Toți trei ați apărut pe micul ecran și acum faceți și radio. Dar de fapt, la bază, ce meserii aveți?

Mihai Ghiță: Sunt jurnalist, aceasta este meseria mea de bază. Radioul a fost și va rămâne, pentru mine, prima dragoste. Acum este ca o întoarcere în timp la ceea ce am făcut la începuturile mele de drum în presă, radioul. Este un drum pe care îl redescopăr, îmi face plăcere, mă bucur. Vocea este cea care contează la radio, creezi, prin vocea ta, o punte cu ascultătorii tăi.

Orlando Ivan: Am absolvit Facultatea de Științe Politice și am un Master în Integrare europeană; la bază, sunt analist politic.

Valeria: Sunt creator de content, lucrez în online.

Vă imaginați de mici la radio sau totul a venit ca o provocare?

Mihai: Nu am apucat să mă imaginez de mic la radio, însă am fost de mic la radio. Aveam 15 ani când am lucrat prima dată în radio. Adolescența mea s-a desfășurat de fapt în studio.

Orlando: La radio am ajuns întâmplător, în 2008, și de atunci sunt nedespărțit de radio. Acum, nu mi-aș imagina viața fără radio.

Valeria: Nu mi-am imaginat, dar mereu mi-am dorit să lucrez în televiziune sau în radio și iată că visul s-a împlinit. Când a venit această oportunitate am acceptat cu drag. Este o provocare interesantă pentru mine. Datorită colegilor mei, Orlando și Mihai, fiecare zi este plină de distracție cu ei la radio. Nu există zi să nu râdem.

Se spune că radioul este pentru oamenii timizi, cei care vor să facă jurnalism, dar care se emoționează în fața camerelor de filmat. E și cazul vostru?

Mihai: Nu cred că radioul e pentru timizi. Televiziunea te învață să lași timiditatea acasă, pentru că nu este deloc pentru oamenii care roșesc. Radioul te lasă să te dezvolți altfel decât o face televizorul. La radio, nu se pune preț pe cum arăți, ci pe vocea ta, pe ceea ce transmiți. Pe de altă parte, radioul este mult mai dificil pentru că la televizor mimica poate să transmită mai mult decât cuvintele, dar la radio transmiți totul doar prin intermediul vocii.

Orlando: Nu e cazul meu. În primul rând, trebuie să spun că cine face radio poate face și televiziune. Viceversa nu este așa de ușor. Ca om de radio trebuie să transmiți mesajul, emoțiile doar prin intermediul vocii, fără a fi ajutat de imagini, ca la TV.

Valeria: Nu cred în teoria asta. Cred că un om de radio trebuie să fie dornic de a-și exprima trăirile. Ca o completare, eu ador să fac radio și pentru faptul că nu trebuie să mă stresez ca să mă machiez când merg dimineața în studioul de la Radio Impuls (râde).

Cum s-au gândit producătorii la această formulă, căci sunteți toți trei extrem de vorbăreți și în viața de zi cu zi? Cum reușiți în emisiune să nu vorbiți prea mult unul peste altul că mă gândesc că nu vă țineți de un scenariu?

Mihai: Aici este vorba despre chimie, când niște oameni se simt bine unii cu ceilalți nu cred că trebuie să fie undeva un cronometru care să indice cât vorbește fiecare. Este vorba despre o discuție între prieteni.

Orlando: Totul vine de la sine, chimia asta între noi trei s-a instalat încă de la prima ediție, în această formulă, în matinalul „Scularea”.

Valeria: Ne completăm reciproc, totul decurge foarte natural, ca o discuție între noi și prietenii noștri.

La prima impresie, sper să greșesc, niciunul dintre voi nu pare genul de persoană care să se trezească dimineața. Cum au reușit să vă convingă să faceți un matinal?

Mihai: Dintre noi trei, cineva este o persoană matinală, este vorba despre Orlando. Pentru mine și Valeria este o reală provocare să ne trezim dimineața. Și noi ne surprindem încă după trei săptămâni de când prezentăm matinalul „Scularea” că ajungem la program. Este adevărat că Valeriei nu i-a ieșit o dată. Dar o iertăm. Tot programul meu de viață s-a modificat, la ora 5 dimineața trebuie să fiu în picioare, iar seara, la maximum 22:00, sunt în pat deja.

Orlando: Eu am experiență în radio, din 2008 fac matinal. Nu am fost o persoană matinală și tocmai de aceea, o să vă spun cum reușesc să mă trezesc dimineața: dorm la prânz. (râde)

Valeria: Probabil ne place atât de mult ceea ce facem și ne place atât de tare gașca aceasta, eu, Mihai și Orlando, încât nu simțim ca o corvoadă că trebuie să ne trezim dimineața devreme.

A întârziat până acum vreunul dintre voi? Care e „pedeapsa” dată de colegi pentru întârziat?

Orlando: Chiar ne gândeam la acest lucru, la ce pedeapsă să primească cel sau cea care va întârzia dintre noi trei. Și astfel am pus un pariu că dacă Valeria va întârzia mai mult de 10 minute va trebui să îi dăm o pedeapsă. Încă ne gândim, dar cred că vom face un sondaj în rândul ascultătorilor, să ne ofere niște idei de „pedepse”.

Valeria: Recunosc, a fost un moment în care am întârziat câteva minute și băieții m-au tachinat pe parcursul zilei, ne-am distrat copios.

Mihai: Valeria a întârziat până acum o singură dată, așa că are colțul ei pe coji de nucă, în studio. Tot acolo are două pufuri pe care se relaxează. Până acum nu am avut șansa să ajung în colțul pe coji de nucă, dar nu este timpul pierdut.

Valeria este singura novice în ale radioului, Mihai și Orlando având contact de mulți ani. Cum i-ați făcut „botezul”?

Orlando: Încă nu i-am făcut botezul, dar o tachinăm în fiecare ediție. Ea este o tipă foarte jovială, dar ține la glume și la tachinările noastre și ni le întoarce.

Valeria: Orlando și Mihai mă susțin foarte mult, mă ajută sută la sută, mă învață tot ce înseamnă radio. Aștept să văd ce îmi pregătesc, cu siguranță mă vor surprinde.

Mihai: Nu aș spune despre Valeria că este novice, are tot ce îi trebuie, îi „vine” natural, nu pare că nu a mai făcut acest lucru vreodată. Ne este dragă.

