Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

Serghei Mizil și Mara Bănică la Asia Express 2025

La Asia Express 2024, Mara Bănică va face echipă cu Serghei Mizil. Jurnalista va lua o pauză de la emisiunea „Un Show păcătos” de la Antena Stars și pleacă în aventură. „Știu pe de rost fiecare episod din cele şapte sezoane de până acum şi, în sfârsit, voi scrie măcar unul în cel de al optulea!

Dar unul fabulos, așa cum e şi partenerul meu din aventura asta extraordinară! Am tot sperat, an de an, să fiu aleasa și eu! De data asta, EROUL vieții mele, TATA, l-a rugat, acolo sus, pe Dumnezeu să facă să fie bine şi să pornesc pe Drumul Eroilor. Dacă până acum se știa că eroii nu au vârstă, reţineţi că vârsta lor în acest sezon e 121 de ani! Drumul Eroilor, păzea, venim!”.

Și Serghei Mizil a făcut declarații înainte de a porni în aventură. În vârstă de 70 de ani, acesta a spus că, aflat la pensie, s-a hotărât să trăiască această experiență. „Ideea participării mele la Asia Express a pornit de la o caterincă pe care am făcut-o odată cu Mara Banică. Bai, ce ne-am distra noi, dacă am merge la Asia Express!

Nu eram prea hotărât la data discuţiei, dar după aceea, ieşind la pensie, nemaiavând ce face, m-am hotărât să merg. Una la mână, mă fascinează zona respectivă şi este destul de greu să ajungi acolo, adică să merg de unul singur, nu vreau, să găsesc un grup să merg cu mai mulţi prieteni e mai greu.

M-am hotărât să particip la acest concurs, cu această ocazie văd zonele acelea, eu fiind fascinat de Vietnam. Vreau să-mi încerc puterile, să văd dacă la 70 şi ceva de ani mai pot sa fac faţă la acest traseu. Bineînţeles că merg cu gândul de a câştiga si sunt convins că voi ajunge cât mai departe”.

Ce pensie are Serghei Mizil

Serghei Niculescu Mizil, fiul demnitarului comunist Paul Niculescu Mizil, este cunoscut pentru stilul său de viață extravagant și pentru titulatura de „beizadea comunistă” ce i-a fost atribuită.

De profesie pictor, Serghei Mizil a avut expoziții de artă atât în țară, cât și în străinătate. În ultimii ani, a explorat lumea actoriei și a reușit să-și extindă afacerile în sectorul imobiliar. Personalitate controversată, s-a remarcat de-a lungul timpului si prin limbajul „colorat” și stilul vestimentar inconfundabil. Serghei Mizil se află la a doua căsătorie și este tatăl a două fete.

În 2022, pe canalul său de YouTube, Serghei Mizil a dezvăluit într-o discuție online cu un interlocutor că are o pensie de 1.200 de lei. Puțini știau că acesta s-a pensionat. „Gândiți-vă că eu am pensie 1.200 și mă costă medicamentele 2.000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamente, nu mai zic de plătit căldură, masă…”, a spus Serghei.

„Cât de bogat sunteți?”, l-a întrebat Denise Rifai pe acesta în emsiunea ei de la Kanal D. „Eu nu am fost niciodată sărac, tot timpul am stat în vile, mașini, șalupe”, a zis Serghei Mizil.

