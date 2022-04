Adina Buzatu, 45 de ani, este un stilist de succes nu doar la nivel național. O fire independentă, curajoasă, așa cum se caracterizează ea însăși, este de două decenii angajată în modă. Treptat, a renunțat la creațiile pentru sexul frumos, dedicându-se celor pentru bărbați.

Invitată recent în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici, Adina Buzatu a povestit diverse episoade din viața ei, cu suișuri, cu coborâșuri, dezvăluind că a avut diverse perioade – a spălat parbrize, n-a avut un leu în buzunar, a avut afaceri cu fier vechi – până la a cunoaște succesul. Este o femeie frumoasă și de succes acum, după ce a fost foarte complexată în copilărie din cauza surplusului de greutate!

”Copiii mă strigau: ”Elefanto”, ”obezo””

”Eram bătăușă, grăsuță, mega-complexată. ”Elefanto”, ”obezo”, așa-mi strigau copiii. Și încerc să-i țin fetiței mele o greutate optimă. Eram neascultătoare, dar aveam o relație extraordinară cu taică-miu, Dumnezeu să-l ierte! Era ofițer, o funcție importantă, dar era cel mai dulce în familie. Înțelegerea mea cu ai mei a fost așa: ”Fac facultate, dar mă lăsați să fac ce vreau!”. La 14 ani, eram în ”depechotecă”, eram fan The Cure și Depeche Mode. Dacă aș avea un copil ca mine, aș avea păr alb deja”, a povestit Adina, pasionată de matematică și de fizică la școală.

”Făceam o tonă de bani, era coadă”

O vedeți spălând parbrize în intersecție? Asta făcea imediat după Revoluție, când era doar o puștoaică! ”Eu la 14 ani am spălat parbrize, să fiu trendsetter. Venise unchiul meu din Spania, ne-a zis că așa fac copiii de milionari. Și mi s-a părut cool. Stăteam la colțul străzii, la Școala Iancului, eu și fiica profesoarei de fizică. Mama era directoare de liceu la o aruncătură de băț, tatăl ofițer, îți dai seama cam cum era. Făceam o tonă de bani, câștigam jumătate din salariul mamei în două ore! Stătea lumea la coadă, ne vedea două puștoaice răzvrătite, cu coafuri ciudate”, a rememorat stilista.

A trecut prin toate

Până să se dedice modei, Adina Buzatu a avut diverse alte încercări. Cu toate că era o mamă singură, după divorț, crescând-o pe Sara, care acum are 24 de ani. ”Am avut o afacere cu export de fier vechi, care a fost OK, am lucrat la o companie de telefonie mobilă imediat după ce-am născut, apoi, având un stil extravagant, începuse lumea să mă întrebe de haine. Oamenii mă întrebau cum să se îmbrace. Am avut și un show de pielărie și blănuri, aduceam lucruri de pe podiumurile din străinătate. Erau doamne distinse, acum 25 de ani, care ulterior au spus public că au apreciat acele haine. Apoi, mi-am făcut relații afară, peste tot, stăteam la Paris de mă săturasem. În țară, am constatat că bărbații se îmbracă îngrozitor în România!”, a mărturisit stilista.

”N-aveam bani nici de un acatist”

Dar n-a fost totul numai lapte și miere: ”Am avut momente în viața mea când n-am avut un leu! N-aveam bani să dau un acatist la biserică. Mi-a fost foarte greu, nu voiam să le spun a lor mei că nu mai nimic, că am pierdut tot, cu un copil de mână. Și gândește-te că eu sunt independentă de la 14 ani”.

