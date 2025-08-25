Prima ediție a celui de-al șaselea sezon „40 de întrebări cu Denise Rifai” l-a avut ca invitat pe comedianul Ionuț Rusu. Acesta pășea pe scena unei emisiuni de umor, pentru prima data, în urmă cu 9 ani, cunoscând, de atunci, celebritatea.

Supranumit de către fanii săi „omul cu rugăciunile”, Ionuţ Rusu a reușit să îi cucerească pe români cu sketch-urile în care imită cele mai interesante personalități ale momentului. Timp de cinci ani, acesta a fost o voce matinală de radio, iar fanii îl pot urmări în producții cinematografice precum „Teambuilding” sau „Ramon”.

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Ionuț Rusu a povestit cum a fost arestat în Ungaria. „N-am stat mult. Am stat într-o anexă a poliției în Ungaria. Eram și atunci aerian și nu aveam un act, cred că foaia de parcurs. La vamă e destul de serioasă treaba… Am stat câteva ore bune până când s-a rezolvat. Am sunat la patron și am scăpat. Nu sunt foarte mândru de evenimentul ăsta, dar s-a întâmplat. Nu am făcut bine actele și a fost responsabilitatea mea”, a povestit Ionuț Rusu.

Ionuț Rusu a fost șofer de TIR

A făcut Facultatea de Relații Internaționale în Cluj-Napoca, iar apoi a vrut să își găsească un loc de muncă. Tatăl lui Ionuț Rusu a fost șofer de TIR, iar comediantul a vrut să încerce și el această meserie. Nu a rezistat decât doi ani să lucreze pe TIR, pentru că și-a dat seama că această meserie nu i se potrivește și dorul de casă îl apasă foarte tare.

Recomandări „System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului

„Am intrat în contact cu mașinile de la o vârstă fragedă, iar pasiunea mi-a fost transmisă de tatăl meu, care provine dintr-o familie în care meseria cea mai des întâlnită este cea de camionagiu. Astfel că mi-a transmis și mie acest «microb», care nu m-a părăsit niciodată. Am avut norocul de a conduce mașini de la o vârstă fragedă datorită aceluiași individ, tata, el fiind cel care propunea ca o dată pe săptămână să mergem pe un drum forestier, ca eu să învăț să conduc”, a povestit Ionuț Rusu.

În anul 2016, el a urcat pe scena de la iUmor, unde l-a făcut pe Cheloo, care e greu de impresionat, să râdă cu lacrimi. Ionuț Rusu pregătise un moment cu o serie de rugăciuni amuzante.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE