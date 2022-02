Cum a ajuns Raluca Bădulescu să cântărească 50 de kilograme. A fost criticată că e prea slabă: „Am grijă de mine și de sănătatea mea”

În urmă cu ani, Raluca Bădulescu cântărea peste 100 de kilograme. La un moment dat, vedeta a luat decizia de a slăbi, a făcut o operație de micșorare de stomac, a adoptat un regim alimentar echilibrat, a făcut multe eforturi pentru a da zeci de kilograme jos. I-a reușit, căci transformarea sa fizică e radicală.

Acum, vedeta a anunțat că a ajuns la greutatea de 50 de kilograme. A urmat o dietă strictă. „Am aproximativ 50 de kilograme la 1,72 m înălțime și sunt fericită de acest lucru. Sunt într-o stare de sănătate foarte bună, am grijă să iau vitamine, să mănânc ceea ce trebuie, în măsura în care se poate să am un regim de viață sănătos și echilibrat.

Mă simt foarte bine. Cei care mă cunosc și sunt zi de zi alături de mine știu că am grijă de mine și de sănătatea mea. Nimeni nu este îngrijorat pentru că mi s-ar putea întâmpla ceva. Forma aceasta fizică îmi dă și o energie fantastică. Mă simt extraordinar de bine în pielea mea și cred că acest lucru se și vede”, a spus ea pentru VIVA!.

În prezent, Raluca Bădulescu se laudă cu o siluetă de fotomodel. Are picioare lungi și subțiri, talie mică, așadar se vede pe podium. „Îmi place mult ideea de a defila pe un catwalk, am mai avut această onoare în cadrul Bucharest Fashion Week, pentru prezentările lui Alexandru Raicu sau Cătălin Botezatu. Nu pot să fiu decât cea mai fericită și mândră de acest lucru.

Sunt acum mai slabă decât am fost vreodată, am ținut o dietă mai strictă în ultimul an și mă bucur că se văd rezultatele, pentru că, după o anumită vârstă, este mai greu să îți revii la această formă. Sper să rămân așa mult timp de acum încolo”, a spus vedeta despre înfățișarea ei de acum.

Nu toți fanii ei sunt încântați de cum arată acum, unii au felicitat-o pentru siluetă, însă au criticat-o pe rețelele de socializare, i-au spus că e prea slabă. „Wow… ai slăbit prea rău. (…)

Ai slăbit prea rău! (…)

Anorexică? (…)

Ai slăbit prea răuuu. Nu îți stă bine”, au fost doar câteva dintre comentariile urmăritorilor pe contul ei oficial de Instagram.

