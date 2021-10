Până la 32 de ani, Andrei Ciopec a jucat alături de nume mari ale teatrului și filmului românesc. Printre actori se numără Oana Pellea, Gheorghe Visu și Victor Rebengiuc. Fosta vedetă PRO TV a mai jucat și alături de actori internaționali, precum Steven Seagal, Armand Assante și Dolph Lundgren.

În 2019, actorul a decis să se retragă din viața publică și a luat-o pe calea bisericii. Andrei Ciopec este în prezent călugăr la Mănăstirea Sihăstria Putnei, potrivit Fanatik. Deși avea o carieră în ascensiune, actorul simțea dorul de Dumnezeu.

Mulți îl știu pe Andrei Ciopec de la televizor, după ce acesta a jucat în serialul de comedie „Triplusec”, dar a fost și jurat în emisiunea de la PRO TV, „Cântă acum cu mine”.

„Începusem să fiu cât de cât cunoscut, câștigam bine și, din punct de vedere lumesc, la acea vreme, nu a fost nimic care să mă împlinească mai mult decât actoria, însă în mine creștea un dor de Dumnezeu din ce în ce mai mare”, a declarat Andrei Ciopec pentru basilica.ro.

Fostul actor a vorbit despre momentul în care a început să o ia pe calea bisericii și să își dorească să se călugărească. Până să ajungă la Mănăstirea Sihăstria Putnei, acesta mergea destul de des la Biserica „Sfântul Silvestru” din București.

„Ca să schițez un traseu pe care l-am parcurs până în clipa în care am plecat la mănăstire trebuie să punctez momentul în care am început să merg la Biserica «Sfântul Silvestru» din București”, a adăugat acesta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Andrei Ciopec: „Am rupt radical orice legătură cu lumea”

La începutul anului 2019, fostul actor deja începuse să simtă o legătură tot mai profundă cu Dumnezeu. În februarie, acesta deja a plecat spre Mănăstirea Ponor.

„Au început ușor-ușor să mi se închidă drumurile în lume, să se dărâme planuri și idealuri și, în exact 40 de zile, pe data de 15 februarie, după ce am împărțit tot ce aveam și după ce am rupt radical orice legătură cu lumea, plecam dinspre București către Mănăstirea Ponor, unde am ajuns în dimineața zilei de 16 februarie, chiar la începutul Triodului.

De acolo, după 9 luni, am venit cu binecuvântare mai aproape de meleagurile natale, în Bucovina, la Sihăstria Putnei”, a continuat fosta vedetă Pro TV.

Andrei Ciopec susține că nu i-a fost ușor să renunțe la scenă pentru viața de la mănăstire.

„A fost o trecere destul de bruscă de la un tip de viață la un alt tip de viață. Nu este ușor să renunți la tot și să pleci într-o zi din mijlocul Bucureștiului la o mănăstire în vârful muntelui la 1400 de metri lăsând în urmă tot ce ai făcut și tot ce ai fost sau cel puțin ai crezut că erai.

(…) Încerc să învăț ce înseamnă smerenia și încerc să învăț ce înseamnă ascultarea și supunerea nu doar ca și concept, ci și ca stare a inimii pentru că și ce înseamnă mândria, egoismul, independența și efectele lor știu deja”, a declarat Andrei Ciopec.

Citeşte şi:

Ilie Năstase își vinde apartamentul de la mare. Suma exorbitantă pe care o cere

Cum au apărut Adelina și Cristi Chivu în tribună, la finala Ligii Națiunilor. Și-au asortat și ținutele

Monica Tatoiu, adevărul despre cum a făcut avere: „Câștigam și un milion de lire sterline pe lună”

PARTENERI - GSP.RO Reghecampf anunță: „Am depus actele pentru divorț”. Anamaria Prodan și fiul lor, reacții înfiorătoare

Playtech.ro BOMBĂ! Legătura nebănuită pe care o aveau miliardarul Dan Petrescu și mama Oanei Zăvoranu. Ce s-a aflat acum

Observatornews.ro Elena, o tânără româncă din Italia, a fost ucisă după ce ar fi refuzat un joc erotic. Începe procesul crimei din Aosta

HOROSCOP Horoscop 11 octombrie 2021. Vărsătorii ar putea simți că întreaga existență se întoarce la un stadiu care le-a lipsit mult

Știrileprotv.ro Țara din Europa care îi primește pe muncitorii români cu brațele deschise. Salariile ajung și la 5.000 de euro: ”Suntem foarte fericiți”

Telekomsport Scandal MONSTRU în familia Vlăduţei Lupău. Bătaie ca-n filmele de acţiune în centrul Clujului