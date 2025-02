Alexandra Stan este un artist cu un succes impresionant, atât în țară cât și peste hotare. A scos hituri după hituri, iar piesele ei au ajuns la cele mai mari radiouri din lume. Chiar și așa, uneori, vedeta are nevoia de o pauză.

Întrebată dacă e ea e pro-tehnologie, cântăreața a spus că e la curent cu tot ceea ce se întâmplă, petrece timp pe rețelele de socializare, dar uneori simte nevoia de o pauză. Alexandra Stan declară că nu prea îi place să posteze pe Instagram, Facebook, TikTok, și sunt zile în care dispare cu totul de pe online.

„Mă adaptez. Știi care e faza, nu sunt anti-tehnologie, nu sunt old school, sunt pusă la curent așa cu tot ce se întâmplă, petrec timp, dar nu prea îmi place așa să postez.

Sunt zile în care am chef să postez lucruri din viața mea și sunt foarte așa deschisă către asta, dar am și zile în care nu postez nimic, nu pun nimic, dispar așa în ceață, nu mai mă găsești, nu mă mai întâlnești, dar e ok. Până la urmă contează să menții echilibrul”, a spus Alexandra Stan, în cadrul unui eveniment, pentru Spynews.ro

După divorțul de Emanuel Necatu, cântăreața Alexandra Stan a avut mai multe idile amoroase, însă nu a avut prea mare noroc. La începutul lui 2024 recunoștea că are o relație cu milionarul Darcy Troch, însă în toamna aceluiași an anunța despărțirea de el.

Recent, Alexandra Stan a fost surprinsă într-o ipostază romantică alături de noul ei iubit. Artista a fost văzută în public, schimbând săruturi pasionale și îmbrățișări tandre cu un bărbat misterios.

Într-o seară târzie, după ora 23.00, Alexandra Stan și partenerul ei au fost observați la o shaormerie din București. Îmbrăcați lejer, în haine sport, cei doi au atras atenția prin gesturile lor afectuoase. Sursa citată menționează că bărbatul nu este român, conversațiile lor desfășurându-se în limba engleză.

