Alina Sorescu nu avea cum să lipsească de la serbările de an școlar ale fetițelor sale.

Carolina și Raisa, susținute de mama lor

Ieri, cântăreața a susținut-o pe Raisa, care a terminat clasa a II-a. Îmbrăcată într-o rochie elegantă roșu cu alb, cântăreața și-a susținut fetița.

„Am trăit încă o emoție specială: Raisa a terminat clasa a II-a! 💛A fost o zi superbă, plină de zâmbete, cântece și priviri mândre ale părinților. M-am bucurat să văd cât de frumos a crescut, câtă bucurie pune în tot ce face și cât de mult a învățat – nu doar din cărți, ci și despre prietenie, răbdare și curaj.

Mulțumesc dnei.învățătoare Florentina Vartic și întregii echipe a Școlii Ion Heliade Rădulescu pentru dragostea și răbdarea cu care le-au fost alături copiilor în fiecare pas”, a fost mesajul Alinei Sorescu.

În urmă cu câteva zile, și Carolina, fata ei cea care, a avut serbarea. Îmbrăcată într-un costum elegant roz, cântăreața a făcut furori alături de fetița ei. „Caro a încheiat cu brio clasa a IV-a și a avut parte de o festivitate de final de ciclu primar care ne-a umplut inimile de bucurie.

Mi-e greu să cred cât de repede a trecut timpul… Parcă ieri o țineam de mânuță spre prima ei zi de școală, cu ghiozdănelul mai mare decât ea 😊 Astăzi am privit-o cu ochii în lacrimi, mândră de cât de frumos a crescut, câtă sensibilitate, ambiție și curaj are în tot ce face 💫

Felicitări, Caro! Sunt atât de recunoscătoare că îmi ești fiică. Mult succes mai departe, în gimnaziu – știu că va fi un nou capitol minunat pentru tine! 📖💐Mulțumim doamnei învățătoare si director Daniela Dragomir-Școala Ion Heliade Rădulescu”, a mai anunțat vedeta.

Alina Sorescu, divorț oficial de Alexandru Ciucu

După trei ani de procese istovitoare, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au finalizat oficial divorțul la începutul anului 2025. Artista a mărturisit că a răsuflat ușurată la sfârșitul lunii ianuarie, recăpătându-și libertatea și în acte, deși separarea lor avusese loc cu mult timp înainte.

Finalizarea procesului a scos la iveală detalii neplăcute despre mariajul celor doi, Alina Sorescu vorbind deschis despre momentele dificile prin care a trecut, inclusiv umilințele și abuzul emoțional suferite. Cu toate acestea, cântăreața a decis să privească înainte, concentrându-se pe creșterea fiicelor sale, Raisa și Carolina, și pe proiectele profesionale.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Alina Sorescu a povestit cum arată viața ei după divorț, mărturisind că, pe lângă responsabilitățile de mamă și carieră, își acordă și timp pentru ea.

„Mă concentrez pe fetițele mele, mă concentrez pe munca mea. Am multe lucruri frumoase în viața mea, am trupa de pici care mă umple de bucurie, am multe proiecte la care iau parte, așa că încerc să mă concentrez pe partea frumoasă a vieții și pe o perioadă cât de cât mai bună în viața mea acum”.