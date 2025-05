La aproape șase luni de la pierderea îndrăgitului cântăreț Gabriel Cotabiță, soția acestuia, Alina, a apărut pentru prima dată în public, într-un moment profund emoționant. Văduva artistului a fost prezentă la concertul-tribut organizat de Aurelian Temișan la Teatrul Național, un spectacol dedicat în memoria regretatului cântăreț.

Evenimentul a reunit pe scenă mai mulți artiști cu care Gabriel Cotabiță colaborase de-a lungul carierei, iar publicul a fost martorul unor momente pline de emoție și recunoștință. În sală, Alina Cotabiță, îmbrăcată în negru și vizibil afectată, a atras privirile tuturor prin discreția și suferința sa. Însoțită de fiicele lui Gabriel din prima căsnicie, ea a stat retrasă, dar nu și-a putut stăpâni lacrimile pe parcursul spectacolului.

Alina Cotabiță, în lacrimi la concertul-tribut organizat de Aurelian Temișan

Martorii au declarat că Alina a plâns în tăcere aproape pe tot parcursul serii, iar suferința ei a fost evidentă. Chiar dacă au trecut câteva luni de la moartea artistului, durerea pierderii pare încă vie în sufletul ei. La final, vizibil emoționată, văduva i-a mulțumit personal lui Aurelian Temișan pentru inițiativă și s-a fotografiat cu artiștii participanți.

„Alina a plâns încontinuu. Am văzut cum și-a șters lacrimile de pe obraz, discret. Am stat aproape de ea. Cred că și acum suferă… după pierderea suferită. Am observat că și acum poartă doliu, la șase luni de la moartea lui Gabi”, a declarat o femeie din public pentru viva.ro.

Gabriel Cotabiță a murit la 69 de ani

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață pe 23 noiembrie 2024, la vârsta de 69 de ani, după ani dificili marcați de probleme de sănătate. Concertul organizat în memoria lui a fost un omagiu sincer adus unei cariere impresionante și unui om iubit de o întreagă generație.

