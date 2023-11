În weekendul care tocmai a trecut, Anca Dumitra, cunoscută publicului larg drept Gianina din „Las Fierbinți”, a participat la un eveniment privat, la o nuntă. Ea a impresionat cu apariția ei, a purtat două rochii foarte elegante.

Prima rochie aleasă de Anca Dumitra a fost una neagră, cu crăpătură adâncă pe picior. Ce a atras atenția a fost detaliul inedit, rochia avea o culoare aprinsă pe interior. Această ținută actrița a accesorizat-o cu o eșarfă de blană și cu mănuși negre, din plasă. Soțul, Manfred Spendier, a stat alături de ea și nu a scăpat-o din priviri.

Noaptea, la petrecere, Anca Dumitra și-a schimbat ținuta, a îmbrăca o rochie roșie, lungă, decoltată.

De la eveniment, Anca Dumitra a postat pe Instagram mai multe fotografii, dar și un clip video. Astfel, fanii au complimentat-o pe actriță pentru apariția ei. „Să fii iubita și fericita suflet drag!”, „Femeie mai frumoasa nu am văzut ! Simplitate și rafinament ! ❤️❤️”, „Superbi ❤️?”.

Cum și-a cunoscut Anca Dumitra soțul, pe Manfred Spendier

Invitată la podcastul „Fain și Simplu” realizat de Mihai Morar, Anca Dumitra a spus cum l-a cunoscut pe Manfred Spendier. Povestea celor doi e destul de veche, după cum a povestit chiar actrița. „Manfred m-a văzut acum 10 ani prima dată în serial, el nevorbind la vremea respectivă nici limba română, neînțelegând limba română, deși era deja de vreo șapte ani în țară.

Întâmplarea e destul de simpatică. Era într-un cantonament în sudul Spaniei cu români și automat toată ziua antrenamente și pe seară, într-un loc lipsit de internet, a venit cineva cu un stick și pe stick s-a dovedit a fi primul sezon din Las Fierbinți.

Noi doar ce ieșisem pe post în 2012. Un austriac care ar fi vorbit despre orice altceva seara decât să se uite la noi. La un momenrt dat a zis: She is the perfect girl (n.r. – este fata perfectă)”, a povestit Anca Dumitra.

„Bine, ce să spun, așa cucerești tu o femeie?”, a fost reacția actriței la cele întâmplate, având în vedere că soțul său i-a povestit totul. După câțiva ani însă, cei doi aveau să se revadă. Se pare că Manfred Spendier și-a dorit cu orice preț să ajungă din nou la celebra actriță.

Cine este și cu ce se ocupă Manfred Spendier

Manfred Spendier a devenit cunoscut odată cu apariția lui la brațul actriței. Soțul Ancăi Dumitra este un om de afaceri din industria agriculturii și conduce o firmă importantă de la noi din țară, care produce utilaje agricole.

Părinții lui Manfred Spendier dețin o fermă în apropiere de Klagenfurt, unde cultivă cereale și se ocupă cu creșterea animalelor, precum vaci și oi. Faptul că a muncit mult la fermă și a condus diverse utilaje folosite în agricultură l-a convins pe soțul actriței să urmeze studiile în domeniu.