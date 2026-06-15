Și în ziua în care a împlinit 44 de ani, artistul alintat Relu de către prieteni a apărut în fața publicului și a cântat atât singur, cât și acompaniat de marile voci din țara noastră, printre care Loredana Groza și Andra Măruță.

La „Ziua lui Ștefan”, așa cum este numit an de an concertul lui Connect-R de la Sala Palatului din București, Andra a reușit să atragă toate privirile.

„La mulți ani, dragul nostru Relu! Mulțumesc pentru această seară încărcată de emoție și amintiri frumoase, care ne leagă atât pe scenă, cât și dincolo de ea. E o adevărată bucurie să fim în preajma ta”, a scris artista pe Instagram, în dreptul unui clip video realizat la Sala Palatului, în timpul spectacolului.

În clipul video, Andra Măruță apare în timp ce interpretează melodia „Semne”, colaborarea ei cu artistul Connect-R, dar și „Colț de suflet”, o piesă pe care Andra a lansat-o în trecut cu Adi Cristescu. La cea de-a doua interpretare, Connect-R a cântat la pian pe scena de la Sala Palatului.

„La mulți ani, drag prieten. În sfârșit, am ajuns. Doamne, ce fericită sunt. Mă bucur tare mult”, se aude Andra că spune în momentul în care a urcat pe scenă alături de Connect-R.

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Fanii din mediul online au reacționat imediat ce au văzut clipul video postat de Andra pe Instagram.

„Doamne ce energie, ce voci, ce emoție”, „Ați fost minunați! Vă iubim, oameni frumoși”, „Ați cântat superb și ați transmis o mulțime de emoții! Vă apreciez și vă admir mult” și „Au trecut anii peste voi, dar tot frumoși și tineri sunteți. De talentați nu încape îndoială, unii dintre cei mai buni” au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți pe celebra rețea de socializare.