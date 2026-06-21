Cum a apărut Andreea Bălan la petrecerea de ziua ei. Gestul făcut de Victor Cornea, soțul artistei, în fața tuturor

Andreea Bălan a avut parte de o aniversare de neuitat. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere într-un cadru elegant, alături de cele mai importante persoane din viața sa. Lângă ea s-au aflat Victor, soțul ei, cele două fiice ale sale, mama sa și câțiva prieteni apropiați.

Îmbrăcată într-o rochiță neagră, mulată pe corp, Andreea Bălan a atras toate privirile. Artista a fost răsfățată cu numeroase buchete de flori primite de la cei dragi. Atmosfera a fost una relaxată, iar artista a radiat de fericire.

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Spre finalul petrecerii a venit și unul dintre cele mai așteptate momente ale serii. Victor Cornea, soțul ei, i-a adus tortul aniversar, în aplauzele celor prezenți, și toate lumea i-a cântat La mulți ani. Vizibil emoționată, Andreea Bălan a suflat în lumânări alături de fetițele sale.

În ziua în care a sărbătorit împlinirea a 42 de ani, Andreea Bălan și-a răsfățat invitații cu un meniu personalizat, pregătit special pentru această ocazie. La capitolul gustări, cei prezenți la aniversarea artistei au avut la dispoziție un platou rece cu salată de icre de știucă, zacuscă de casă cu sturion și guacamole, dar și hamsii crocante cu sos remoulade.

Pentru felul principal, invitații au avut de ales între mai multe preparate rafinate, cum ar fi file de lup de mare la plită, servit cu crevete Black Tiger pe pat de risotto cremos cu bisque de creveți, file de crap de Dunăre prăjit în mălai, servit cu mămăligă sau tagliata de vită cu sos de piper verde, rucola și parmezan.