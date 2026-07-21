Noul hub energetic este amplasat în Parcarea Nord, în imediata apropiere a Terminalului Plecări. Fiecare dintre cele șapte stații instalate dezvoltă o putere de 200 kW, oferind în total 14 puncte de reîncărcare simultană. Cu o putere totală instalată de 1,4 MW, această infrastructură asigură timpi reduși de așteptare și o capacitate optimă de deservire a fluxului continuu de mașini din zona aerogării.

Proiectul a fost implementat în urma unei licitații publice organizate de Compania Națională Aeroporturi București prin intermediul Bursei Române de Mărfuri pe 18 martie 2026, contractul atribuit având o durată de desfășurare de cinci ani.

Andreea-Dana Popescu, Director General PPC Blue România, a declarat: „Ne bucurăm să anunțăm că cele 7 stații ultra-rapide de la Aeroportul Henri Coandă sunt funcționale și la dispoziția utilizatorilor de mașini electrice. Aeroportul Otopeni este unul dintre cele mai dinamice puncte de tranzit din țară, iar prezența noastră aici este un semnal clar că infrastructura de încărcare trebuie să fie acolo unde oamenii au nevoie de ea.”

PPC Blue gestionează în prezent o rețea de peste 1.400 de puncte de încărcare repartizate în toate județele țării. Această valoare marchează o extindere de aproximativ 27% comparativ cu finele anului precedent, capacitatea totală instalată a companiei depășind pragul de 46 MW.

În cursul anului 2025, șoferii care și-au alimentat vehiculele la stațiile grupului au parcurs în total peste 18 milioane de kilometri, evitând astfel eliberarea în atmosferă a peste 2.945 de tone de dioxid de carbon per an.

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