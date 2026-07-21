Proiectul rutier care amenință liniștea unui sat

Consiliul Herefordshire a anunțat planuri pentru construirea unui drum de legătură de 3 kilometri, ce ar urma să conecteze autostrăzile A465 și A49, la sud-vest de centrul orașului Hereford. Construcția, care ar urma să înceapă în decembrie 2026, ar necesita o porțiune de 385 de metri pătrați din grădina lui Jean Harris, evaluată la peste 58.000 de lire sterline. Însă proprietara refuză să negocieze sau să cedeze vreo bucată din teren.

„Vor să ia 15% din grădina mea, ceea ce înseamnă că acest drum va ajunge aproape de proprietatea mea. Tot ce voi auzi 24 de ore pe zi va fi zgomotul drumului. Va fi un coșmar absolut”, a declarat Jean Harris.

Pe lângă faptul că drumul ar trece la doar câțiva metri de casa sa, Jean atrage atenția asupra impactului ecologic al proiectului. Potrivit acesteia, lucrările ar distruge habitate esențiale pentru diverse specii de animale sălbatice și ar pune în pericol un stejar vechi de 500 de ani, considerat un simbol al comunității locale.

„Avem o mulțime de lilieci și bufnițe, există o mulțime de animale sălbatice pe aici. Este o zonă cheie pentru toate animalele sălbatice, iar pierderea ei ar fi catastrofală”, avertizează Jean. „Apoi mai este stejarul. E foarte bătrân, cam 500 de ani, și e în stare perfectă. De ce ai vrea să-l strici? Îl poți vedea de pe drumuri și e cu siguranță un punct de reper pentru noi.”

„Casa visurilor” pe care refuză să o piardă

Jean s-a mutat în casa ei, un bungalou cu trei dormitoare, în 2003, considerând-o atunci „casa visurilor” pentru ea și familia sa. În prezent, proprietatea este evaluată la 575.000 de lire sterline (aproximativ 674.000 de euro), dar construcția drumului riscă să îi scadă semnificativ valoarea, ceea ce o îngrijorează profund.

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„Am cumpărat-o acum 23 de ani pentru 175.000 de lire sterline (aproximativ 205.000 de euro). Am avut ochii pe ea de mult timp înainte să o cumpărăm, era casa visurilor noastre. Nu am de gând să o vând și e mai bine, pentru că cine ar vrea să cumpere o proprietate chiar lângă o șosea de centură aglomerată?”, spune ea.

Refuză să cedeze terenul, în ciuda presiunilor

Lupta lui Jean împotriva proiectului rutier a devenit și mai apăsătoare după ce soțul său, Michael, s-a stins din viață. Acum, povara acestei lupte a rămas în totalitate pe umerii ei. „A fost o perioadă grea pentru noi toți. Mi-am pierdut recent soțul, Michael, așa că acum povara de a lupta împotriva asta este asupra mea”, mărturisește Jean.

Consiliul Herefordshire susține că proiectul este necesar pentru a fluidiza traficul din zonă și este pregătit să recurgă la achiziții obligatorii pentru a obține terenurile necesare. Cu toate acestea, Jean rămâne fermă în decizia sa.

,,Știu că lucrările urmează să înceapă în decembrie anul acesta, dar nu știu cum pot începe fără să dețină terenul. Nu am căzut de acord și nu am negociat decât dacă vor alege o rută alternativă sau decid să renunțe la ea”, a declarat ea. ,,Tot ce va face acest drum este să le economisească minute în călătoria spre Hereford, nu-i va duce acolo mai repede. E distrugere, e distrugere totală, de fapt, și pentru ce?”

Jean speră ca autoritățile să reevalueze proiectul și să țină cont de impactul asupra comunității și mediului.

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