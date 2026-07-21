Daniel Ortega (80 de ani), aflat fără întrerupere la putere din 10 ianuarie 2007, după un mandat prezidențial mai vechi din perioada 10 ianuarie 1985 – 25 aprilie 1990, a declarat răspicat că a luat această decizie pentru a nu permite preluarea puterii de către opoziție.

„Nu vor mai fi alegeri aici, pentru ca ei să încerce să pună mâna pe guvern și să pună mâna pe putere”, a spus Ortega duminică seara, la o comemorare a revoluției sandiniste din 1979, care a pus capăt dictaturii lui Anastasio Somoza.

„Zilele în care partide susținute de yankei (americani – n.r.) și de somosiști puteau reveni la putere s-au terminat, niciodată nu se va mai întâmpla asta”, a insistat Ortega în prima sa apariție publică din ultimele două luni.

Ultimele alegeri din Nicaragua, organizate în 2021, au fost amplu contestate, în condițiile în care regimul Ortega a arestat opozanți și oameni de afaceri și a criminalizat exprimarea unor opinii divergente, la fel cum procedează Vladimir Putin în Rusia și Aleksandr Lukașenko în Belarus.

Anul trecut, Ortega și-a consolidat puterea printr-o serie de așa-zise reforme constituționale care au inclus, printre altele, numirea soției sale Rosario Murillo în funcția de „copreședintă” și prelungirea mandatului prezidențial la șase ani. El și soția lui controlează practic orice ramură a guvernării, inclusiv forțele armate și sistemul judiciar.

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a ajuns la concluzia că Daniel Ortega a transformat Nicaragua într-un „stat autoritar” care încalcă în mod sistematic drepturile omului. Criticii săi spun că este un dictator care se menține la putere prin represiune, fraude și clientelism.

Nicaragua se află într-o criză politică gravă din aprilie 2018, când Ortega a reprimat în sânge protestele antiguvernamentale. Peste 300 de manifestanți au fost uciși atunci.

În urma Revoluției Sandiniste, Nicaragua a intrat pe calea „construirii socialismului” și a intrat în conflict cu așa-zisul „imperialism american”. În schimb, a primit sprijin masiv din partea Uniunii Sovietice și mai târziu din partea Rusiei, mai ales sub regimul lui Vladimir Putin. dar a primit, la schimb, sprijin masiv din partea URSS și, mai târziu, din partea Rusiei.

Daniel Ortega păstrează relații strânse cu toate țările conduse de regimuri autoritare/dictatoriale de stânga, în special cu Cuba, China, Coreea de Nord, dar și cu regimul islamic din Iran. El este unul dintre puținii lideri din lume care recunosc autoproclamatele republici separatiste pro-ruse Abhazia și Osetia de Sud ca fiind independente.

Daniel Ortega este unul dintre amicii lui Vladimir Putin, care i-a transmis în repetate rânduri că este „foarte iubit și întotdeauna binevenit în Rusia”.

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