Deși este recunoscută pentru atenția acordată pieselor vestimentare de brand și accesoriilor premium, vedeta a ales să renunțe la unele accesorii de lux în favoarea familiei sale.

Brigitte Pastramă, despre colecția de genți Chanel din timpul mariajului cu Ilie Năstase

Declarațiile făcute de Brigitte Pastramă arată că anumite accesorii exclusiviste achiziționate sau primite în timpul mariajului cu Ilie Năstase nu mai fac parte din garderoba sa curentă, fiind dăruite fiicei sale, Sara.

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„Cele mai scumpe obiecte din garderoba mea, asta dacă dăm la o parte ceasurile și bijuteriile, sunt bineînțeles gențile. La acest moment, am vreo zece genți Hermes. Pe vremea lui Ilie aveam doar trei, acum mi-am mai luat șapte! Am mai avut de pe vremea lui Ilie și ceva genți Chanel, pe care le-am donat însă pe toate fetei mele, Sara. Acum le poartă ea”, a declarat Brigitte Pastramă pentru Click!.

Pe lângă accesoriile de marcă, bijuteriile de valoare acumulate de-a lungul timpului urmează același traseu familial, fiind destinate fiicei sale și viitoarei nurori.

Cum își alege piesele vestimentare

În ceea ce privește stilul personal și achizițiile vestimentare, Brigitte Pastramă menționează că preferă să își completeze garderoba în special în timpul călătoriilor în străinătate sau prin comenzi online.

Brigitte Pastramă are de gând să își deschidă o fabrică în India, pentru a realiza acolo o colecție de haine din mătase și in.

„În septembrie, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom deschide o fabrică în India, lângă New Delhi, și vom face colecția în serie, doar din mătase și din in. Vreau să fie din materiale naturale, o colecție accesibilă, pentru toată lumea. Sper să fie un succes, așa cum au fost și celelalte două colecții pe care le prezint în momentul de fațăPregătesc o surpriză și lucrez cu un colaborator de acolo pe partea de broderie. Pe lângă aceasta, am găsit o oportunitate de a deschide o fabrică. Suntem și susținuți pentru a investi acolo, iar mâna de lucru este foarte ieftină. Sunt facilități între România și India, iar mătasea și inul le produc acolo. Și am spus că le voi coase acolo, pentru că îmi este la îndemână”, a spus Brigitte Pastramă pentru Viva.





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