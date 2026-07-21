„La codul urbanismului… Dacă acel amendament pe care îl vom depune legat de prorogarea termenului pentru intrarea în vigoare la București, odată cu noul mandat al noului primar, care va fi ales în 2028, va fi aprobat, vom vota acel cod. Altfel, PSD-ul nu va da pe mâna unui inculpat, cum este Ciprian Ciucu în acest moment, toate autorizațiile de construire din București, acest inculpat fiind acuzat ca a luat șpagă tocmai de la dezvoltatorii imobiliari. Nu vom face acest lucru”, a spus Sorin Grindeanu, aflat la Parlament.

Cu o zi în urmă, președintele PSD spunea că din punctul său de vedere „Codul Urbanismului este OK și îl susținem”, dar cu o precizare: „Pentru București, autorizațiile de construire trebuie să treacă la Primăria Capitalei, conform Referendumului, dar din mandatul următor. Nu suntem de acord să susținem acest demers acum, când în funcția de primar se află un om care este anchetat de DNA tocmai pentru că ar fi luat șpagă ca să dea autorizații”.

Reamintim că, pe 18 iunie, primarul PNL al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA. El a fost acuzat de luare de mită, fapte despre care procurorii au susținut că au avut loc când era primar al Sectorului 6. Anchetatorii au susținut că Ciucu a primit toamna trecută foloase necuvenite de la doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar, în campania electorală pentru alegerile la PMB. Mai exact, servicii de publicitate şi consultanţă electorală, care ar fi fost destinate susținerii activității sale politice.

La acel moment, Ciprian Ciucu urma să devină singurul prim-vicepreședinte al PNL. Dar pe 20 iunie a anunțat că nu va candida ziua următoare la Congresul PNL pentru această funcție, tocmai ca să nu vulnerabilizeze partidul lui Ilie Bolojan cu un lider urmărit penal. În acest moment, Ciucu este sub control judiciar și a spus de mai multe ori că este nevinovat și că nu a luat mită.

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