UPDATE ora 17.40 | Poliția Capitalei a replicat: „În noaptea de 5/6 iunie 2026, un echipaj din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București a intervenit pentru a aplana un conflict izbucnit pe o stradă din Sectorul 3. Din verificările efectuate a rezultat că echipajul de jandarmi a fost sesizat, de un bărbat, care a reclamat faptul că ar fi fost agresat fizic de femeia în cauză, în vârstă de 34 de ani. La momentul intervenției, femeia avea un comportament agitat și necooperant, motiv pentru care a fost condusă la sediul Secției 27 Poliție”.

„În spațiul public au fost formulate afirmații potrivit cărora femeia ar fi fost agresată fizic pe parcursul conducerii sale la sediul unității de poliție. Cu privire la aceste susțineri, precizăm că aspectele invocate fac obiectul verificărilor desfășurate de organele competente, documentația fiind înaintată unității de parchet, potrivit competențelor legale”, se mai arată în comunicat.

Oamenii legii au precizat că, în perioada în care femeia s-a aflat la sediul Secției 27 Poliție și în interacțiunea cu polițiștii Capitalei, „nu au fost constatate ori semnalate acte de violență exercitate de personalul Poliției Române asupra acesteia”.

„De asemenea, precizăm că, la momentul prezenței sale la sediul Secției 27 Poliție, femeia nu a reclamat faptul că ar fi fost victima infracțiunii de viol și nici nu a formulat alte sesizări privind presupuse infracțiuni comise anterior. Ulterior, în aceeași zi, în jurul orei 20.00, aceasta s-a prezentat la sediul Secției 27 Poliție și a sesizat faptul că, în noaptea de 5/6 iunie 2026, în timp ce se afla într-un apartament din Sectorul 3, ar fi fost victima infracțiunii de viol. Sesizarea a fost înregistrată de îndată, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol”, a mai transmis Poliția.

În urma verificărilor, s-a constat că un bărbat de 74 de ani este bănuit de agresiuni. „În ceea ce privește incidentul care a determinat intervenția echipajului de jandarmi, bărbatul care a reclamat că ar fi fost agresat fizic a refuzat formularea unei plângeri”.

Știrea inițială: „Asociaţia ACCEPT s-a adresat Parchetului Militar în cazul unei femei bătute cu brutalitate de forţele de ordine, chiar în Secţia de Poliţie nr. 27 din Bucureşti, la începutul lunii iunie. Victima, o femeie trans din Franţa – creatoare de conţinut, fusese reţinută în urma reacţiei de auto-apărare pe care a avut-o după ce s-a trezit în camera unui necunoscut, în centrul Bucureştiului. Cel mai probabil, femeia fusese agresată sexual, după ce i-au fost administrate substanţe ilegale în clubul în care se afla. Cazul atrage atenţia asupra abuzurilor instituţionale, dar şi asupra eşecului statului de a proteja victimele agresiunilor sexuale”, scrie în comunicat.

Organizația afirmă că Bellehaze, „creatoare de conţinut din Franţa”, era la Bucureşti pentru un eveniment internaţional dedicat industriei web pentru adulţi.

„După conferinţă, femeia a ieşit în oraş, dar nu mai are multe amintiri din acea noapte. S-a trezit în camera unui necunoscut, care, cel mai probabil, o sedase şi o violase. Din cauza şocului, a avut o reacţie de auto-apărare în faţa agresorului, pentru care a fost apoi escortată la Secţia de Poliţie nr. 27. După ce a fost încătuşată de organele de ordine publică, victima a fost îmbrâncită în liftul secţiei de poliţie, acolo unde nu existau camere de supraveghere, de doi bărbaţi în uniformă. Bellehaze nu ştie dacă cei doi sunt angajaţi ai Poliţiei Române sau ai Jandarmeriei, aceştia neidentificându-se în prealabil”, se mai arată în comunicat.

ACCEPT susține că femeia a fost lovită de mai multe ori şi că „i s-a strigat de mai multe ori că se află în România, şi nu în Franţa”: „După bătaia din lift, alţi doi poliţişti au obligat-o să semneze diverse declaraţii. Victima a mers apoi direct la urgenţe, unde mărturiseşte că a fost tratată cu empatie atât de personalul spitalului care i-a acordat îngrijiri medicale, cât şi de ceilalţi pacienţi care i-au observat starea”.

Apoi, reprezentanții ACCEPT au mers cu femeia la poliție. „Organele de ordine i-au înregistrat doar plângerea pentru viol şi au refuzat să o înregistreze pe cea privind agresiunile săvârşite de oamenii legii. Ulterior, victima a fost examinată de INML, care a constatat agresiunea la care a fost supusă şi a înregistrat semnele bătăii la care a fost supusă”, a precizat sursa citată.

A doua zi, Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului, și Daria Anoaica, consilier juridic ACCEPT, au însoțit victima la Parchetul Militar, unde a depus o plângere și a fost audiată. „Violența forțelor de ordine îndreptată asupra unei femei trans, victimă a unui viol, reprezintă un abuz extrem de grav, care într-o țară europeană trebuie să atragă sancțiuni reale. Asociația ACCEPT va face toate demersurile necesare în acest sens. Facem apel la toate instituțiile competente să trateze cu maximă seriozitate acest caz și să desfășoare o anchetă promptă și imparțială, în urma căreia toți agresorii să fie trași la răspundere”, a spus Daria Anoaica, consilier juridic ACCEPT. 

Contactată de Libertatea, avocata Iustina Ionescu a explicat de ce a fost sesizat Parchetul Militar: „Polițiștii ne-au spus că ne pot lua doar plângerea privind violul. De asemenea, ne-au mai spus că plângerea privind pretinsele agresiuni fizice din partea forțelor de ordine nu mai ține de competența lor, ci de Parchetul Militar. Deoarece, au spus ei, este vorba despre o persoană care are grad. Noi nu știm ce a fost (n.red. agresorul), jandarm sau altceva. Victima poate să identifice persoana, dar nu știe gradul agresorului. Deci, polițiștii ne-au îndreptat către Parchetul Militar”.

Libertatea a cerut un punct de vedere de la Poliția Capitalei și îl va publica atunci când îl va primi.



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