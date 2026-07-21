Porumbul copt- vedeta zilelor de vară

Porumbul copt are un farmec aparte și este apreciat de cei mici și de cei mari deopotrivă. Prin coacere, boabele se rumenesc la exterior, își păstrează miezul fraged și capătă un gust mai intens decât în cazul porumbului fiert. Poate fi făcut direct pe jar sau pe grătar, dar se pregătește la fel de ușor și acasă, în cuptor, într-o tigaie grill ori în airfryer.

Pentru un rezultat bun, este important ca porumbul să fie tânăr și proaspăt, cu boabe pline, moi și încă dulci. Acesta se coace mai repede și nu se usucă atât de ușor.

În varianta tradițională, știuleții sunt curățați, așezați pe grătar și întorși periodic, până când boabele devin aurii și se rumenesc pe alocuri. Se servesc fierbinți, de obicei doar cu sare, deși pot fi unși și cu puțin unt sau chiar cu puțin mujdei.

Ce nutrienți conține porumbul copt

Bogat în carbohidrați

Din punct de vedere nutritiv, porumbul este în primul rând o sursă de carbohidrați, substanțe din care organismul își obține energia. Carbohidrații fac parte dintr-o alimentație echilibrată, iar calitatea lor depinde de alimentul din care provin și de cât de mult a fost acesta procesat.

Atunci când consumăm boabele de porumb întregi, beneficiem nu numai de amidon, ci și de fibre, vitamine, minerale și diferiți compuși vegetali.

Sursele de carbohidrați integrale sau cât mai puțin procesate oferă, în general, o valoare nutritivă mai bună decât produsele foarte rafinate.

Fibre

Fibrele din porumb contribuie la funcționarea normală a sistemului digestiv și pot ajuta la menținerea senzației de sațietate. Ele încetinesc digestia și absorbția carbohidraților, susțin tranzitul intestinal și reprezintă hrană pentru o parte dintre bacteriile benefice din intestin. Porumbul consumat ca bob întreg poate face parte, fără îndoială, dintr-un meniu variat, alături de legume, fructe, leguminoase, alte cereale și surse potrivite de proteine.

Vitamine și minerale

Porumbul mai furnizează vitamine din grupul B și cantități variabile de minerale precum magneziul, fosforul și potasiul. Valoarea exactă depinde de soi, de maturitatea știuletelui, de condițiile în care a fost cultivat și de metoda de preparare. Porumbul conține și carotenoizi, în special luteină și zeaxantină.

Un alt avantaj este că porumbul, în forma sa naturală, nu conține gluten. Poate fi inclus, prin urmare, în alimentația persoanelor care trebuie să evite glutenul.

Modul de preparare și nutrienții din porumb

Un știulete copt și presărat cu puțină sare este totuși diferit, din punct de vedere nutritiv, de unul acoperit cu mult unt, maioneză, brânzeturi grase sau sosuri. Aceste adaosuri pot fi gustoase, dar pot crește considerabil cantitatea de sare, grăsimi și calorii a preparatului.

Rețete de porumb copt

Rețete de porumb copt ( Foto Shutterstock)
Rețete de porumb copt ( Foto Shutterstock)

Porumb copt simplu, pe grătar

Ingrediente:

  • 4 știuleți de porumb tânăr
  • sare
  • opțional, puțin unt

Mod de preparare:

Curăță știuleții de frunze și de mătase, apoi spală-i și șterge-i cu un prosop de hârtie. Așază-i pe grătarul încins, dar nu direct deasupra unei flăcări puternice. Porumbul trebuie să se coacă treptat, nu să se ardă la exterior și să rămână crud în interior.

Întoarce știuleții la fiecare două sau trei minute. În aproximativ 12-15 minute, boabele ar trebui să fie fragede și rumenite pe toate părțile. Timpul depinde de cât de tânăr este porumbul, dar și de intensitatea jarului.

Cât este fierbinte, presară-l cu sare. Dacă dorești, îl poți unge cu puțin unt, însă porumbul proaspăt și dulce este foarte bun și fără alte adaosuri.

Porumb copt simplu la cuptor

Ingrediente:

  • 5-6 știuleți de porumb
  • 1-2 linguri de ulei
  • sare
  • opțional, puțin unt

Mod de preparare:

Încălzește cuptorul la 200 de grade. Curăță și spală porumbul, apoi șterge-l cu un prosop de hârtie. Unge fiecare știulete cu foarte puțin ulei și așază-l într-o tavă acoperită cu hârtie de copt.

Coace porumbul timp de aproximativ 25-35 de minute. Întoarce știuleții de două sau trei ori, astfel încât să se rumenească uniform.

Dacă îți place mai bine copt, pornește funcția grill în ultimele cinci minute. Urmărește-l atent, deoarece se poate arde repede. Presară sare și servește-l imediat.

Porumb la cuptor cu unt și usturoi

Ingrediente:

Mod de preparare:

Zdrobește usturoiul și amestecă-l cu untul, puțină sare și piper. Unge bine fiecare știulete cu o parte din acest amestec.

Înfășoară separat știuleții în hârtie de copt, apoi, dacă este nevoie, într-un strat exterior de folie de aluminiu.

Pune porumbul într-o tavă și coace-l la 200 de grade de timp de aproximativ 25 de minute. Deschide pachetele cu atenție, deoarece va ieși abur fierbinte. Pentru puțină culoare, mai ține știuleții descoperiți în cuptor aproximativ 2-3 minute.

La servire, unge-i cu untul aromat rămas și presară pătrunjel tocat.

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Porumb rumenit la tigaie, cu unt și sare

Ingrediente:

  • aproximativ 500 g de boabe de porumb
  • 25 g unt
  • 1 linguriță de ulei
  • sare
  • puțin piper, opțional

Mod de preparare:

Dacă folosești porumb congelat, lasă-l să se dezghețe și scurge-l bine. Boabele trebuie să fie cât mai uscate, altfel vor fierbe în tigaie în loc să se rumenească.

Încinge o tigaie largă și adaugă uleiul. Pune boabele într-un strat uniform și lasă-le două minute fără să le amesteci. Continuă să le gătești aproximativ 7-10 minute, amestecând din când în când.

Când încep să capete pete aurii, adaugă untul și sarea. Mai ține porumbul pe foc un minut, amestecând. Se servește cald, simplu sau ca garnitură lângă carne sau pește.

Rondele de porumb rumenite la tigaie

Rondele de porumb rumenite la tigaie (Foto Shutterstock)
Rondele de porumb rumenite la tigaie (Foto Shutterstock)

Ingrediente:

  • 3 știuleți de porumb fiert
  • 1 lingură de ulei
  • 20 g unt
  • sare
  • puțină boia dulce, opțional

Mod de preparare:

Lasă știuleții fierți să se răcească puțin, apoi taie-i în rondele groase de aproximativ 3-4 centimetri. Folosește un cuțit solid și așază porumbul pe un tocător stabil.

Încinge uleiul într-o tigaie și adaugă rondelele. Rumenește-le aproximativ două sau trei minute pe fiecare parte. Spre final, pune untul și rotește bucățile prin el.

Presară sare și, dacă dorești, foarte puțină boia dulce. Rondelele sunt potrivite ca garnitură la grătar sau pot fi servite simple, calde.

Porumb copt la airfryer

Ingrediente:

  • 2-4 știuleți, în funcție de dimensiunea aparatului
  • puțin ulei
  • sare
  • unt, opțional

Mod de preparare:

Dacă știuleții sunt prea mari pentru coș, taie-i în jumătate. Unge-i cu un strat foarte fin de ulei și așază-i fără să-i suprapui.

Gătește porumbul la 190 de grade timp de 12-16 minute. Întoarce-l după aproximativ șapte sau opt minute. Dacă boabele nu sunt încă fragede, prelungește prepararea cu două sau trei minute.

Servește știuleții fierbinți, cu sare și puțin unt.

Porumb copt la airfryer cu unt, boia afumată și parmezan

Porumb copt cu parmezan ( Foto Shutterstock)
Porumb copt cu parmezan ( Foto Shutterstock)

Ingrediente:

  • 4 știuleți mici sau 2 știuleți mari tăiați în jumătăți
  • 1 lingură de ulei
  • 30 g unt topit
  • o jumătate linguriță de boia afumată
  • o jumătate linguriță de usturoi granulat
  • 30 g parmezan
  • sare și piper

Mod de preparare:

Preîncălzește airfryerul. Unge porumbul cu puțin ulei și așază bucățile în coș fără să le suprapui.

Coace-le timp de 13-15 minute, întorcându-le după prima jumătate a intervalului. Durata poate varia în funcție de dimensiunea știuleților și de puterea aparatului.

Amestecă untul topit cu boiaua, usturoiul, sarea și piperul. Unge porumbul fierbinte, presară parmezanul și mai gătește-l 1-2 minute, până când brânza se fixează ușor pe suprafața boabelor.

Porumb copt în folie, cu unt și oregano

Ingrediente:

  • 4 știuleți de porumb
  • 40 g unt
  • 1 linguriță de oregano
  • o jumătate de linguriță de usturoi granulat
  • sare și piper
  • 4 bucăți de folie de aluminiu

Mod de preparare:

Încălzește cuptorul la 200 de grade. Pune fiecare știulete pe o bucată de folie și unge-l cu unt. Presară oregano, usturoi granulat, sare și piper, apoi împachetează-l bine.

Așază pachetele într-o tavă și introdu-le în cuptor pentru 25-30 de minute. La jumătatea timpului le poți întoarce, deși nu este obligatoriu.

Deschide foliile în ultimele minute și pornește funcția de grill a cuptorului. Supraveghează porumbul apoi, deoarece se poate arde repede.

Foto Shutterstock.com

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