Legea educației introduce admitere suplimentară la liceu. Care sunt condițiile și cine poate participa

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede posibilitatea organizării unui examen suplimentar de admitere la liceu începând cu generația de elevi care a intrat în clasa a V-a în anul școlar 2023-2024. Concret, începând cu vara anului 2027, acești copii, ajunși în clasa a VIII-a, vor susține Evaluarea Națională, care va fi, în continuare, obligatorie, iar apoi cine dorește se va putea înscrie și la un examen suplimentar de admitere la liceu. Acest concurs va fi organizat pentru cel mult 50% din locurile disponibile, în timp ce restul locurilor vor fi ocupate prin repartizare computerizată, pe baza notelor de la Evaluarea Națională.

Concursul de admitere nu este obligatoriu nici pentru licee, nici pentru elevi. Acesta poate cuprinde maximum două probe, aferente profilului sau specializării, iar subiectele vor fi standardizate și elaborate la nivel național de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. La concurs pot participa doar copiii care au obținut minimum nota 5 la fiecare probă a Evaluării Naționale. Cei care nu sunt admiși vor intra ulterior în repartizarea computerizată. Legea prevede că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei, însă nu stabilește formula de calcul a acesteia, aceasta urmând să fie reglementată prin metodologia aprobată prin ordin de ministru.

Măsura privitoare la organizarea unui examen suplimentar de admitere la liceu a fost votată în anul 2023. Foto: Shutterstock

Introducerea examenului suplimentar a generat controverse încă din faza dezbaterilor parlamentare. Reprezentanții opoziției, ai părinților, elevilor și organizațiilor din educație au criticat atunci lipsa unor studii care să justifice măsura și procentul de 50% din locuri rezervate admiterii prin concurs. Printre principalele obiecții s-au numărat presiunea suplimentară asupra elevilor, riscul accentuării meditațiilor și al segregării între elevi.

Reprezentanții Ministerului Educației, pe de altă parte, au susținut că examenul oferă o șansă suplimentară elevilor care doresc să concureze pentru anumite profiluri. Cât despre licee, acestea vor beneficia de o mai mare autonomie, așa cum s-a tot cerut în ultima vreme. Mai mult, școlile își vor atrage elevi cu adevărat interesați de profilurile și specializările respective, nu doar elevi repartizați, în urma mediilor, de calculator.

Acestă prevedere din lege, care a introdus posibilitatea organizării unui concurs suplimentar de admitere la liceu pentru 50% din locurile disponibile, a fost inițiată de Ministerul Educației condus la acea vreme de ministra Ligia Deca. Măsura face parte din pachetul de legi „România Educată”. Din 2023 și până acum au trecut niște ani, perioadă în care scandalul s-a stins. Până de curând, când au început noi discuții între părinți pe social media.

Sorin Ion: „Două zile nu ar trebui să decidă întregul viitor al copiilor”

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a declarat că temerile părinților și ale elevilor sunt exagerate. Oficialul a precizat că noul mecanism nu înlocuiește repartizarea computerizată, nu încalcă drepturile le educație ale niciunui copil. Dimpotrivă. Oferă elevilor o șansă în plus de a intra la liceul dorit, la profilul și specializarea dorite.

De exemplu, dacă un elev de clasa a VIII-a își dorește să se înscrie la un anumit liceu și-și dorește specializarea Mate-info, el nu trebuie să aștepte să fie repartizat de calculator. În acest caz, copilul, după Evaluarea Națională, are șansa de a da examen separat la liceul respectiv. Această posibilitate îl ajută mai ales dacă a avut o zi proastă la evaluare și nu a obținut note foarte bune. Practic, legea îi oferă acestui copil o șansă în plus. Explicația este simplă: media de admitere laliceu ar putea fi ridicată tocmai de aceste două note obținute în urma admiterii suplimentare.

„Este un grad de autonomie solicitat chiar de școli în momentul elaborării legii, pentru că această prevedere a venit ca urmare a propunerilor formulate de ele. Cum vedem noi lucrurile? O vedem ca pe o șansă în plus pentru elevi”, a explicat Sorin Ion.

Oficialul ne-a declarat că acest mecanism reduce presiunea uriașă pusă în prezent pe cele două probe ale Evaluării Naționale. Potrivit acestuia, una dintre marile probleme ale sistemului actual este chiar aceasta: întregul parcurs educațional al elevului depinde de rezultatul obținut doar în urma a două examene.

„De fapt, principala problemă a examenului de la finalul clasei a VIII-a este că noi concentrăm foarte multă presiune în două probe – Limba română și Matematică, respectiv trei probe în cazul elevilor care susțin și examen la limba maternă. Practic, de acele patru sau șase ore depinde parcursul ulterior al unui copil la liceu. Însă poți avea o zi proastă și, din cauza acelei zile, să-ți ratezi obiectivul. Admiterea la liceu poate constitui încă o șansă. De fapt, prima șansă suplimentară, pentru că a doua rămâne repartizarea computerizată. Aceasta a fost logica pentru care prevederea a fost introdusă în Legea învățământului preuniversitar”.

Admiterea suplimentară va fi opțională pentru licee și facultativă pentru elevi

Sorin Ion a precizat că că admiterea suplimentară la liceu nu va deveni o regulă generală. Potrivit secretarului de stat, fiecare unitate de învățământ va decide dacă organizează sau nu un concurs propriu și ce procent din locurile disponibile îl va aloca acestei forme de admitere. „O precizare necesară: nu este obligatoriu să se întâmple acest lucru. Liceele pot decide dacă o parte dintre locurile pe care le au la dispoziție le ocupă prin admitere proprie. Decizia aparține unității de învățământ, care poate sau nu să scoată o parte dintre locurile disponibile la un concurs de selecție propriu”.

Oficialul estimează că în primul an de aplicare vor exista puține licee care vor experimenta noul sistem. Mai mult, cine va opta pentru o astfel de procedură, va scoate la concurs un număr redus de locuri. „Chiar pot să presupun că, într-un prim an de implementare, nu vor fi foarte multe licee care vor dori să organizeze admitere proprie. Probabil că, într-un prim an de implementare, liceele vor scoate un număr redus de locuri. Presupun că vor fi puține licee care vor experimenta acest sistem”.

Începând cu anul școlar 2026-2027, liceele vor putea organiza examen propriu de admitere. Foto: Shutterstock

Cum va funcționa noul sistem de admitere din 2027

Cât despre calendarul admiterii, acesta rămâne construit în jurul Evaluării Naționale. Elevii vor susține mai întâi examenul de la finalul clasei a VIII-a, iar abia apoi vor putea decide dacă participă și la concursul organizat de un anumit liceu.

„Ordinea cronologică ar fi următoarea: elevii susțin mai întâi Evaluarea Națională unde primesc note și obțin o medie. După aceea pot decide dacă participă și la concursul suplimentar de admitere. Dacă susțin admiterea și nu reușesc, nicio problemă, pot participa la repartizarea computerizată care urmează imediat după afișarea rezultatelor la licee. Deci, dacă nu promovează concursul organizat de liceu, candidatul nu pierde șansa de a intra la un liceu prin sistemul actual”, explică Sorin Ion.

Există însă o condiție esențială: la admiterea organizată de licee vor putea participa doar elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre cele două probe ale Evaluării Naționale. „Nu poți participa la admiterea organizată de un liceu dacă nu ai obținut cel puțin nota 5 la Evaluarea Națională.

Liceele vor putea selecta elevii în funcție de profil și specializare

Un alt element nou este că fiecare liceu va putea organiza admiterea în funcție de specificul specializării. De exemplu, un colegiu care dorește să ocupe prin admitere proprie o parte dintre locurile de la profilul Matematică-Informatică sau Științele Naturii va putea acorda o pondere mai mare probelor relevante pentru acel profil.

„Am să dau un exemplu: de exemplu, școala dorește să scoată la concurs jumătate din locurile pe care le are la Științele Naturii. Liceul poate să decidă la ce discipline organizează examenul și, mai mult decât atât, decide și procedura de admitere. Adică, printre altele, poate să stabilească ponderi diferite ale celor două probe în media finală. De exemplu, dacă un liceu are locuri disponibile la matematică-informatică, atunci poate mai puțin contează proba de limbă română sau ce-ți propui să susții ca probe specifice liceului”.

Subiectele nu vor fi elaborate de licee, ci de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Apariția claselor de elită, o idee falsă

L-am întrebat pe Sorin Ion dacă admiterea proprie va crea clase de elită și ce se va întâmpla cu elevii mai puțin pregătiți, care au luat note mici la evaluare și care așteaptă să fie repartizați de calculator. Secretarul de stat a fost foarte tranșant: diferențele nu vor fi semnificative. Potrivit acestuia, scopul admiterii suplimentare la liceu nu este formarea unor clase elitiste, ci selectarea unor elevi mai potriviți profilului ales.

„Și acum se creează clase cu elevi foarte buni. Uitați-vă la ultimele medii de admitere de la anumite colegii. Atunci când ultima medie de intrare la o clasă este 9.70, puteți considera că nu se creează niște clase cu elevi foarte buni? Să nu vă așteptați ca la un liceu să formăm clasa prin admitere proprie cu niște elevi de un nivel net superior sau inferior celor care vin prin repartizare concipționalizată. Pentru că lucrurile nu se întâmplă așa. În general, copiii știu exact unde vor să meargă și cam știu obiectivele. Și, din punct de vedere valoric, părerea mea este că nu se vor întâmpla lucruri senzaționale și nu vor fi diferențe uriașe între clasele obținute acum și cele obținute prin admitere proprie”.

În schimb, continuă Sorin Ion, dacă vorbim despre un profil umanist, de exemplu, iar admiterea pune accent pe discipline relevante pentru acel profil, este posibil ca elevii selectați să fie mai bine potriviți, chiar dacă unii dintre ei nu au rezultate la fel de bune la Matematică. „Liceul nu ar obține clase mai bune decât altele, ci poate ar obține niște elevi mai potriviți profilului decât „Patul lui Procust” care înseamnă Evaluarea Națională”.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației. Foto: Marin Dumitru

Sorin Ion, despre admiterea suplimentară și explozia meditațiilor: „Nu este o măsură care să justifice panica”

Una dintre cele mai frecvente critici venite din spațiul public se referă la piața meditațiilor, care va exploda. Căci, pe lângă română și matematică, elevii se vor pregăti în particular și la disciplinele care vor da examen suplimentar. Sorin Ion consideră însă că premisa este una falsă. Motivul? Participarea la admiterea proprie va fi facultativă pentru elevi și opțională pentru licee. Prin urmare nu vorbim despre toți copiii, așa cum nu vorbim despre toate școlile. Concluzia? Numărul celor care se vor medita suplimentar nu va fi unul mare.

„E o mică nuanță aici și e bine să o înțelegem: nu e nimic obligatoriu! Odată că nu e obligatoriu pentru școală să-și organizeze astfel de clase, să-și separe locurile în locuri care se pot ocupa prin repartizare și locuri prin concurs. Este opțiune, la fel cum este opțiunea elevului dacă participă sau nu participă”.

Mai mult, elevii cu rezultate foarte bune la Evaluarea Națională nici măcar nu vor fi nevoiți să susțină un examen suplimentar. „Imaginați-vă că un elev susține evaluarea națională și ia nota 10 sau 9, 80. Observați că facem tot timpul referiri la zona de foarte sus, de top și mai puțin ne interesează grosul elevilor, din păcate, pentru că toată discuția asta este despre acești elevi. Dar copilul respectiv poate să nu participe la acest concurs suplimentar, poate să meargă direct la repartizarea computerizată, pentru că are garanția că va intra cu o medie foarte mare și nu are nevoie de o probă suplimentară”.

Secretarul de stat consideră surprinzător faptul că subiectul a devenit atât de controversat acum. El amintește că prevederea există în Legea învățământului preuniversitar încă din 2023 și că se știa de la adoptarea legii că va fi aplicată generației care a intrat atunci în clasa a V-a. „Măsura se aplică din 2027 și există în lege încă din 2023. Se știe de trei ani.”

Despre nepotisme și favoritisme. Sorin Ion: „Orice examen are vulnerabilitățile lui, dar eu nu gândesc în termeni de furt instituționalizat”

Întrebat dacă admiterea proprie ar putea favoriza nepotismul sau influențele, Sorin Ion spune că riscul este foarte redus. Motivul? Potrivit oficialului, subiectele vor fi elaborate la nivel național, iar transmiterea lor se va face după procedurile deja utilizate la examenele naționale.

În plus, a mai precizat Sorin Ion, liceele de prestigiu nu și-ar periclita reputația prin admiterea unor elevi care nu îndeplinesc criteriile. „Depinde cum privim lucrurile. Dacă de la bun început bănuim școala de rele intenții, atunci putem să ne punem problema așa. Dr care școală cu pretenții foarte înalte riscă să-și strice pe viitor renumele, admițând elevi care n-ar merita să fie acolo? Doar dacă vrea să-și facă singură rău. Eu cred că lucrurile astea nu pot fi considerate amenințări reale mai ales că subiectele se elaborează la nivel național. Practic, susții o probă la latitudinea școlii, dar cu gir de la specialiștii din minister. De ce să-i bănuim? Că vor favoriza niște copii? Procedurile de transmiterea subiectelor, dacă le păstrăm pe cele de acum, sunt destul de stricte”.

Un examen care începe la ora 9, începe cu primirea subiectelor după ora 8, explică oficialul. „Eu nu gândesc în termeni de amenințări sau de furt instituționalizat. Orice examen are riscurile lui, are vulnerabilitățile lui, dar ele nu pot fi puse pe seama instituțiilor, ci pe seama indivizilor”.

Sorin Ion estimează că efectele concrete ale admiterii proprii vor fi, cel puțin la început, mult mai reduse decât amploarea discuțiilor din spațiul public.

„Nu mă aștept la schimbări spectaculoase începând cu 2027. Astfel de măsuri își dovedesc eficiența în timp, iar încrederea în ele se câștigă treptat. Probabil că dezbaterea publică va fi, anul viitor, mult mai amplă decât impactul real pe care îl va avea măsura”, a mai spus secretarul de stat.

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