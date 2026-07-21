El a precizat că măsura se impune din cauza blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară cauzat de un atac cibernetic, produs acum mai bine de o săptămână, care afectează tranzacțiile imobiliare.

„Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2026 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achiziţiile de locuinţe. Este o măsură absolut necesară, având în vedere situaţia de la Agenţia Naţională de Cadastru”, a spus Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă la Parlament.

El a adăugat că oamenii care au semnat deja contracte pe TVA-ul vechi, de 9%, nu sunt vinovați de faptul că o instituţie a statului, Agenţia Naţională de Cadastru, nu poate să îşi protejeze infrastructura critică de atacurile cibernetice.

„Am văzut şi poziţia de ieri a domnului Bolojan care a invocat din nou deficitul. Îi transmit că acele tranzacţii sunt deja prinse cu TVA de 9%, prin urmare nu reprezintă nicio gaură în bugetul ţării”, a completat președintele Camerei Deputaților.

Potrivit documentelor obținute de Libertatea, amendamentul PSD prevede: „Persoana fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, poate achiziţiona în perioada 1 august 2025-1 octombrie 2026 inclusiv o singură locuinţă cu cota redusă de TVA de 9%”, dacă se îndeplinesc câteva condiții:

„Locuinţa în momentul livrării, care nu poate depăşi data de 1 octombrie 2026, să poată fi locuită ca atare, conform condiţiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”

„În Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA se înscriu şi informaţiile din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (1) şi (2), autentificate până la data de 1 octombrie 2026 inclusiv”

„Până la data de 2 octombrie 2026 se aplică o cotă redusă de TVA de 9% pentru livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei, dacă au fost încheiate până la data de 1 august 2025 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea acestora”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Reamintim că piața imobiliară este blocată și oamenii riscă să piardă cota actuală de TVA de 9% la cumpărarea apartamentelor pentru că sistemul informatic al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară este blocat din 14 iulie în urma unui atac cibernetic.

În acest moment, cumpărătorii care au semnat antecontracte cu cota redusă de TVA de 9% au termen până la 31 iulie 2026 pentru a finaliza contractul de vânzare-cumpărare. Începând cu 1 august 2026, cota de TVA crește la 21%.

Măsura nu se aplică atunci când se cumpără un apartament de la o persoană fizică, de exemplu un apartament din anii ’80 sau ’90.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE