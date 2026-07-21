Cod galben de furtuni în mai multe județe marți după-amiază

Prima atenționare meteorologică Cod galben este valabilă în intervalul 21 iulie, ora 14:00 – 21 iulie, ora 22:00 și vizează județele Prahova, Buzău, Vrancea, precum și zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Potrivit specialiștilor, în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestate prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

„Marți (21 iulie), în județele Prahova, Buzău, Vrancea și zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp”, transmite ANM.

Prima atenționare meteorologică Cod galben este valabilă în intervalul 21 iulie, ora 14:00 – 21 iulie, ora 22:00. Sursa foto: ANM

Furtunile se extind miercuri în sudul și estul țării

O a doua avertizare Cod galben este valabilă în intervalul 21 iulie, ora 22:00 – 22 iulie, ora 09:00.

Zonele afectate sunt Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei, precum și local în Carpații Meridionali și de Curbură.

Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat pot depăși 40–50 l/mp.

Cod portocaliu de ploi torențiale în Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona montană a județului Buzău

În intervalul 22 iulie, ora 01:00 – 22 iulie, ora 09:00, ANM a emis Cod portocaliu pentru județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona montană a județului Buzău.

Fenomenele vizate sunt averse torențiale importante cantitativ.

„În județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău vor fi averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60…70 l/mp”, precizează ANM.

În intervalul 22 iulie, ora 01:00 – 22 iulie, ora 09:00, ANM a emis Cod portocaliu pentru județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona montană a județului Buzău. Sursa foto: ANM

Fenomele meteo extreme în Muntenia, Dobrogea și Moldova

Pentru intervalul 22 iulie, ora 09:00 – 23 iulie, ora 03:00, meteorologii au emis o avertizare Cod galben.

Aceasta vizează Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local Carpații Orientali și Meridionali. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h.

Pe arii restrânse este posibilă grindina de mici și posibil medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor fi de 20–30 l/mp, izolat peste 40–50 l/mp.

Cod portocaliu pe litoral și în sud-estul țării

Tot miercuri, 22 iulie, între orele 12:00 și 22:00, este valabil un Cod portocaliu pentru județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și estul județelor Ialomița și Călărași.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale importante cantitativ.

„În județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și estul județelor Ialomița și Călărași vor fi averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…50 l/mp și pe arii restrânse de peste 70 l/mp”, arată avertizarea ANM.

Miercuri, 22 iulie, între orele 12:00 și 22:00, este valabil un Cod portocaliu pentru județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și estul județelor Ialomița și Călărași. Sursa foto: ANM

București: furtuni și răcire puternică a vremii

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială. În intervalul 21 iulie, ora 10:00 – 22 iulie, ora 09:00, vremea va fi instabilă. „Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate spre seară și noaptea când vor fi averse torențiale (15…25 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale în general de 40…60 km/h). Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade, iar cea minimă de 16…18 grade”, potrivit prognozei speciale.

În acest interval, Capitala va fi sub Cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.

Temperaturile scad cu aproape 10 grade în Capitală

În intervalul 22 iulie, ora 09:00 – 23 iulie, ora 09:00, vremea se va răci semnificativ. „Vremea se va răci, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 12…15 grade. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…40 l/mp”, transmite ANM.

Capitala va rămâne sub Cod galben și în intervalul 22 iulie, ora 09:00 – 23 iulie, ora 03:00, pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

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