Jeremy Leon Larkin, un agent imobiliar din statul american Utah, vizita capitala Bavariei la mijlocul lunii iulie. Cu un cont modest de Instagram de aproximativ 2.600 de urmăritori, el nu se aștepta ca observațiile sale despre viața de noapte germană să aibă un asemenea ecou la nivel global.

Un clip cu 4 milioane de vizualizări

Aproape patru milioane de utilizatori au urmărit clipul postat de Larkin, peste 100.000 au apreciat postarea, iar secțiunea de comentarii a adunat peste 13.000 de reacții. Ceea ce a atins o coardă sensibilă în rândul publicului a fost comparația directă dintre spațiul public european și stilul de viață american.

„Nici măcar nu avem o zi întreagă de când am ajuns în München”, explică Larkin în videoclipul filmat chiar în timp ce merge pe jos prin centrul orașului.

„Și am realizat ceva. Am mers pe jos vreo 4-5 mile (n.red. echivalentul a 7-8 kilometri), timp în care am văzut dosit la propriu sute, nu, mii de oameni afară și sute de restaurante pline. Este o seară de miercuri și oamenii pur și simplu stau în oraș”, a mai completat Larkin.

Comparația dură cu stilul de viață din SUA

Uimit de atmosfera primitoare și de densitatea comunității pe străzile din München, turistul american a ajuns la o concluzie amară privind cultura urbană din propria țară.

Bărbatul și-a întrebat retoric urmăritorii dacă nu cumva societatea americană a fost construită într-un mod care izolează cetățenii. Soția sa i-a dat dreptate, punctând că în SUA rutina zilnică presupune adesea deplasarea exclusivă cu mașina, parcarea direct în garajul casei și retragerea imediată în interior, fără nicio interacțiune cu vecinii sau cu comunitatea locală.

Larkin a continuat ironic, subliniind că accentul se pune pe posesiuni materiale, cum ar fi un garaj uriaș pentru patru mașini sau loc de parcare pentru rulotă, în detrimentul spațiilor comunitare.

Spre finalul clipului, în timp ce își continua plimbarea fără un traseu stabilit dinainte, americanul a lansat o întrebare apăsătoare: „Am greșit noi lucrurile?”. Răspunsul soției sale a fost categoric: „O, aș spune că definitiv da”.

Reacții împărțite în mediul online

Postarea a stârnit o dezbatere aprinsă în secțiunea de comentarii. Unii utilizatori, majoritatea trăitori în Statele Unite, au încercat să justifice diferențele susținând că mulți europeni locuiesc în apartamente mici și adesea fără aer condiționat, motiv pentru care preferă să petreacă mai mult timp în aer liber.

Cu toate acestea, majoritatea covârșitoare a celor care au comentat au fost de acord că orașele europene oferă o calitate a vieții net superioară prin designul lor pietonal și prin spațiile care încurajează socializarea. Popularitatea clipului a atras atenția inclusiv a autorităților locale din Germania.

Contul oficial al viceprimarului din München, Dominik Krause, a lăsat un mesaj simplu și primitor la postare: „Bine ați venit la München – Echipa Primarului”.

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