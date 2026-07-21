Evenimentele s-au derulat în fața secției de poliție și, potrivit Antena 3 CNN, șeful de post este cercetat disciplinar, iar pe numele agresorilor a fost deschis un dosar penal pentru loviri și distrugere.

Mirele a fost lovit la propria nuntă

Totul a început atunci când un mire care a fost agresat la propria nuntă s-a prezentat la secția de poliție din Lungulețu pentru a depune o plângere împotriva agresorilor. Acesta era însoțit de socrul său, care a observat o sticlă de alcool pe biroul șefului de post. Considerând acest lucru suspect, bărbatul a apelat numărul de urgență 112 pentru a raporta situația.

„Socrul meu, când a văzut sticla de votcă pe masă, a zis: «Stai așa, că sun la 112, vreau să se ia o măsură». Da, era pe masă, în postul de poliție. A sunat la 112 (…). Când ne-am dus acolo, șeful de post era închis în postul de poliție”, a declarat mirele.

Șeful de post a refuzat etilotestul

Furios din cauza sesizării, polițistul a chemat câțiva cunoscuți pentru a-l scoate din secție, în încercarea de a evita testarea cu etilotestul. În timpul incidentului, mai multe persoane, inclusiv mirele și anturajul său, au fost atacate fizic de indivizii chemați de șeful de post.

Potrivit martorilor, polițistul a fost filmat în mașina unuia dintre agresori, iar scenele violente s-au petrecut chiar în fața secției de poliție. „La un moment dat, au venit cei care ne-au și bătut. Au spus: „Lăsați-l pe șeful de poliție să plece”. (…) Când au venit ei, ne-au luat la bătaie, mi-au dat un pumn în tâmplă, am căzut la pământ, mi-au dat cu picioarele, soacră-mea s-a băgat, iar când m-am ridicat, el era în mașina băieților acestora”, a adăugat mirele.

Reacția IPJ Dâmbovița

Incidentul a atras atenția autorităților județene. Potrivit unui purtător de cuvânt al IPJ Dâmbovița, cazul este în prezent anchetat: „La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, prin structura de control intern, în urma verificărilor efectuate, a fost declanșată cercetarea prealabilă, în vederea stabilirii existenței unor abateri disciplinare”. Oficialii susțin că polițistul nu se afla în timpul serviciului în momentul incidentului, ci venise la secție pentru audieri.

Martorii l-au oprit până la sosirea poliției

Un martor al incidentului a surprins în imagini momentele în care șeful de post se afla în mașina agresorilor. În înregistrare se aud replici acuzatoare: „Lasă să-ți pună fiola! Ești beat! Uite-l! Uite-i fața! Ești beat, ești mort”, striga unul dintre cei prezenți. Mirele a relatat cum polițistul a încercat să părăsească secția atât cu mașina personală, cât și cu ajutorul unui consătean, dar a fost împiedicat de cei de față. „I-am spus acestuia că n-are cum să-l ia, că îl rugăm frumos, nu vrem să ne certăm cu nimeni, doar să-l țină până vine poliția”, a explicat bărbatul.

IPJ Dâmbovița a deschis un dosar penal pentru loviri și distrugere, iar investigațiile sunt în desfășurare. Mirele și însoțitorii săi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Ancheta urmează să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului și responsabilitățile fiecărei părți implicate.

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