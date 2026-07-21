Savantul Andrei Tisarev, șeful departamentului de proiectare al secției de termofizică și gazodinamică a motoarelor de aviație din cadrul biroului de proiectare al companiei PAT „ODK Kuznețov”, a fost eliminat pe 15 iulie, pe strada Lukaciova din Samara, potrivit informațiilor publicate pe canalul său de Telegram de jurnalistul și bloggerul militar Serghei Ivanov.

Doctorul Tisarev

Tisarev, care deținea titlul de doctor în științe tehnice, era autorul mai multor brevete în domeniul construcției de motoare de aviație.

După cum explică Ivanov, proiectele inginerului au fost utilizate pentru aeronavele strategice ale Rusiei.

El a contribuit la lansarea atacurilor cu rachete rusești asupra populației civile din Ucraina, folosind bombardiere și rachete strategice.

Compania „ODK Kuznețov”, unde Tisarev își desfășura activitatea, produce și întreține motoare pentru avioane strategice precum Tu-95MS și Tu-22M3, dar și pentru elicopterele grele de transport Mi-26.

„Unitățile lui Budanov”

Ivanov a dezvăluit că „operațiunea a fost desfășurată de o unitate de voluntari numită «Unitățile lui Budanov», despre care anterior nu existau informații publice.

Reprezentanții grupului au subliniat că toți cei implicați în crime împotriva Ucrainei vor fi identificați și pedepsiți: „Toate crimele rusești sunt documentate și identificate, iar răzbunarea pentru ele va fi inevitabilă, indiferent unde se ascund vinovații”.

La începutul anului, Kirilo Budanov a afirmat că orice persoană implicată în acte de teroare și crime de război împotriva Ucrainei va primi, în final, o pedeapsă dreaptă și inevitabilă.

Cine este Kirilo Budanov

Generalul-locotenent Kirilo Budanov, 39 de ani, conduce serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) din 2020. Sub conducerea sa, HUR a devenit o forță formidabilă în timpul invaziei la scară largă a Rusiei.

Șeful spionajului ucrainean a devenit un nume cunoscut în Ucraina, în timp ce agenția sa este considerată una dintre cele mai competente instituții din țară.

În ianuarie, Kirilo Budanov a fost numit șef al cabinetului prezidențial.