Numele i se trage de la apele ionice de un turcoaz hipnotizant și de la nisipul alb fin. Departe de a fi doar o copie a unei destinații exotice, Ksamil transmite un vibe retro-chic ce amintește de epoca de aur a orașului Miami din anii ’80 și ’90. Cu o serie de plaje spectaculoase înșirate ca niște perle, stațiunea oferă experiențe VIP complete la prețuri cuprinse între 15 și 50 de euro, tarife ce includ șezlonguri confortabile, umbrele elegante și un cadru ideal pentru fotografii de neuitat.

Cât costă un șezlong în „Maldivele Europei”, destinație inclusă de presa britanică în topul „Celor mai subestimate locuri din Europa”
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cât costa un șezlong pe cele mai luxoase plaje din Ksamil

Amplasată chiar pe țărmul strălucitor al mării, plajele Bora Bora sau Uma, situate una lângă cealaltă, oferă o panoramă superbă asupra insulelor din apropiere și un meniu care celebrează aromele albaneze și mediteraneene. Piesa de rezistență a meniului este platoul starter cu fructe de mare, abundent în creveți gigant, scoici și calamari proaspeți.

Priveliște asupra plajei Bora Bora din Ksamil, Riviera Albaneză.
Plaja Bora Bora din Ksamil, Albania. Foto: Shutterstock

Prețul pentru două sezlonguri și o umbrelă pe aceste două plaje este de 3.000 lek, echivalentul a 32 de euro. Acesta este prețul de mijloc pentru majoritatea plajelor din Ksamil, deși există și zone unde prețurile sunt mai mici sau mai mari.

Pe plaja Poda Beach Club, prețul pentru două sezlonguri și o umbrelă este de 40 de euro, iar la plaja Principotes, una dintre cele mai luxoase din toată stațiunea, prețul pentru două șezlonguri și o umbrelă este de 45 de euro.

intrarea din barul de pe plaja Principotes din Ksamil, AlbaniaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Cu toate acestea, în continuarea plajei Pricipotes se află plaja Damir, care aparține unui hotel din apropiere, și deși beneficiază de aceeași priveliște și servicii precum plaja Principotes, prețul pentru două șezlonguri și o umbrelă este de 20 de euro.

Mai există și plaje puțin mai îndepărtate, precum Mirror Beach, cunoscută și sub numele de Plazhi i Pasqyrave, unde două șezlonguri și o umbrelă costă aproximativ 10 euro.

Marea Ionică, plaja „Mirror” din Ksamil, Albania,
Mirror Beach, Ksamil, Albania. Foto: Shutterstock

Cât costă o bere și o cafea în „Maldivele Europei”

La barurile de pe plajă, o bere la sticlă de sticlă de 0.33 l costă între 300 și 350 de lek, echivalentul a 3,20 – 3,70 euro. De asemenea, un espresso costă în medie 200 de lek, echivalentul a 2,15 euro, iar un frappe costă în general 300 de lek, adică 3,20 euro.

Cocktailurile pot fi însă mult mai costititoare, acestea costând în general între 700 și 800 de lek, echivalentul a 7,50 – 8,50 euro. În același timp,o porție de mâncare de la barurile de pe plajă, precum un burger, un gyros sau un club sandwich costă între 800 și 1000 de lek, echivalentul a 8,50 – 10,50 euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu s-a putut abține! Wow! Chiar s-a văzut pe camere totul! Dar totul! Gestul făcut de Gerard Pique chiar în timp ce Shakira performa la Cupa Mondială! Fostul iubit al artistei a fost prezent în tribună, chiar alături de...
Viva.ro
Nu s-a putut abține! Wow! Chiar s-a văzut pe camere totul! Dar totul! Gestul făcut de Gerard Pique chiar în timp ce Shakira performa la Cupa Mondială! Fostul iubit al artistei a fost prezent în tribună, chiar alături de...
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
GSP.RO
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.RO
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Parteneri
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor: „Cereți registrul de intrare și ieșire”. Replica fostului președinte al USR
Politică 18:32
Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor: „Cereți registrul de intrare și ieșire”. Replica fostului președinte al USR
PSD a cerut amânarea majorării cotei de TVA la 21% pentru locuințe noi până la 1 octombrie 2026, spune Sorin Grindeanu | Document
Politică 15:26
PSD a cerut amânarea majorării cotei de TVA la 21% pentru locuințe noi până la 1 octombrie 2026, spune Sorin Grindeanu | Document
Parteneri
Sanitas avertizează: Noua lege a salarizării taie sporuri și riscă să readucă exodul medicilor
Adevarul.ro
Sanitas avertizează: Noua lege a salarizării taie sporuri și riscă să readucă exodul medicilor
Fotbalistul prezent la Cupa Mondială, acuzat de fosta iubită. Dezvăluiri scandaloase: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați”
Fanatik.ro
Fotbalistul prezent la Cupa Mondială, acuzat de fosta iubită. Dezvăluiri scandaloase: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați”
Houthi amenință 7% din aprovizionarea globală de petrol. Cum urcă imediat costurile de transport și prețul energiei
Financiarul.ro
Houthi amenință 7% din aprovizionarea globală de petrol. Cum urcă imediat costurile de transport și prețul energiei
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Reacția Mirelei Vaida după ce a fost numită „isterică”: „Păi voi nu știți ce am făcut în Asia Express! Nu mă cunoașteți!?”
Stiri Mondene 17:51
Reacția Mirelei Vaida după ce a fost numită „isterică”: „Păi voi nu știți ce am făcut în Asia Express! Nu mă cunoașteți!?”
Motivul pentru care Brigitte Pastramă a renunțat la gențile Chanel din timpul mariajului cu Ilie Năstase. Cine se bucură acum de ele
Stiri Mondene 16:57
Motivul pentru care Brigitte Pastramă a renunțat la gențile Chanel din timpul mariajului cu Ilie Năstase. Cine se bucură acum de ele
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
"Aţi auzit de Dumnezeu Mamă?". Mărturii şocante despre metodele de recrutare ale grupării "God Mother"
ObservatorNews.ro
"Aţi auzit de Dumnezeu Mamă?". Mărturii şocante despre metodele de recrutare ale grupării "God Mother"
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
Cu ei dă Gigi război! » „Armata” de 12 acționari care bagă bani la Universitatea Craiova: partenerii lui Rotaru au averi amețitoare
GSP.ro
Cu ei dă Gigi război! » „Armata” de 12 acționari care bagă bani la Universitatea Craiova: partenerii lui Rotaru au averi amețitoare
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
Mediafax.ro
ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Redactia.ro
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
Analiză
Politică 19:00
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor: „Cereți registrul de intrare și ieșire”. Replica fostului președinte al USR
Politică 18:32
Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor: „Cereți registrul de intrare și ieșire”. Replica fostului președinte al USR
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Drama ascunsă a celui mai simpatic campion mondial. Motivul pentru care ar putea renunța la națională
Fanatik.ro
Drama ascunsă a celui mai simpatic campion mondial. Motivul pentru care ar putea renunța la națională
De ce a stârnit filmul „Odiseea” furia grecilor
Spotmedia.ro
De ce a stârnit filmul „Odiseea” furia grecilor