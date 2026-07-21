Numele i se trage de la apele ionice de un turcoaz hipnotizant și de la nisipul alb fin. Departe de a fi doar o copie a unei destinații exotice, Ksamil transmite un vibe retro-chic ce amintește de epoca de aur a orașului Miami din anii ’80 și ’90. Cu o serie de plaje spectaculoase înșirate ca niște perle, stațiunea oferă experiențe VIP complete la prețuri cuprinse între 15 și 50 de euro, tarife ce includ șezlonguri confortabile, umbrele elegante și un cadru ideal pentru fotografii de neuitat.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cât costa un șezlong pe cele mai luxoase plaje din Ksamil

Amplasată chiar pe țărmul strălucitor al mării, plajele Bora Bora sau Uma, situate una lângă cealaltă, oferă o panoramă superbă asupra insulelor din apropiere și un meniu care celebrează aromele albaneze și mediteraneene. Piesa de rezistență a meniului este platoul starter cu fructe de mare, abundent în creveți gigant, scoici și calamari proaspeți.

Plaja Bora Bora din Ksamil, Albania. Foto: Shutterstock

Prețul pentru două sezlonguri și o umbrelă pe aceste două plaje este de 3.000 lek, echivalentul a 32 de euro. Acesta este prețul de mijloc pentru majoritatea plajelor din Ksamil, deși există și zone unde prețurile sunt mai mici sau mai mari.

Pe plaja Poda Beach Club, prețul pentru două sezlonguri și o umbrelă este de 40 de euro, iar la plaja Principotes, una dintre cele mai luxoase din toată stațiunea, prețul pentru două șezlonguri și o umbrelă este de 45 de euro.

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Cu toate acestea, în continuarea plajei Pricipotes se află plaja Damir, care aparține unui hotel din apropiere, și deși beneficiază de aceeași priveliște și servicii precum plaja Principotes, prețul pentru două șezlonguri și o umbrelă este de 20 de euro.

Mai există și plaje puțin mai îndepărtate, precum Mirror Beach, cunoscută și sub numele de Plazhi i Pasqyrave, unde două șezlonguri și o umbrelă costă aproximativ 10 euro.

Mirror Beach, Ksamil, Albania. Foto: Shutterstock

Cât costă o bere și o cafea în „Maldivele Europei”

La barurile de pe plajă, o bere la sticlă de sticlă de 0.33 l costă între 300 și 350 de lek, echivalentul a 3,20 – 3,70 euro. De asemenea, un espresso costă în medie 200 de lek, echivalentul a 2,15 euro, iar un frappe costă în general 300 de lek, adică 3,20 euro.

Cocktailurile pot fi însă mult mai costititoare, acestea costând în general între 700 și 800 de lek, echivalentul a 7,50 – 8,50 euro. În același timp,o porție de mâncare de la barurile de pe plajă, precum un burger, un gyros sau un club sandwich costă între 800 și 1000 de lek, echivalentul a 8,50 – 10,50 euro.

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