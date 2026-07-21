Angajat pe perioadă nedeterminată, dar concediat după o lună

Angajtul unei firme din Scandicci, provincia Florența, a fost concediat după ce a refuzat să lucreze în ziua de sâmbătă, însă instanța i-a dat dreptate. Tribunalul a stabilit că decizia angajatorului a fost nelegală și a dispus reintegrarea imediată a salariatului, precum și acordarea unor despăgubiri.

Bărbatul fusese angajat pe perioadă nedeterminată la data de 2 aprilie 2025, pe postul de muncitor necalificat în construcții. Potrivit contractului de muncă, el trebuia să lucreze 40 de ore pe săptămână, de luni până vineri, pe șantiere din provinciile Florența și Pistoia.

La scurt timp după angajare, înaă, pe 16 mai 2025, angajatul a primit notificarea oficială privind concedierea, printr-o scrisoare datată 17 aprilie 2025. Compania invoca drept motiv „finalizarea iminentă a lucrărilor” la șantierele menționate în contract, cu o perioadă de preaviz până la 30 aprilie 2025.

Omul nu a acceptat decizia și a contestat concedierea în fața Tribunalului din Florența, susținând că aceasta a avut un caracter represiv. Potrivit acestuia, adevăratul motiv al încetării contractului ar fi fost reacția angajatorului la refuzul său legitim de a presta activitate în ziua de sâmbătă, o zi care nu era inclusă în programul stabilit prin contract. În sprijinul afirmațiilor sale, angajatul a prezentat în instanță o înregistrare audio a unei conversații din 5 mai 2025 cu patronul firmei și soțul reprezentantei legale a companiei. Potrivit relatării din dosar, acesta ar fi spus: „Aici eu comand, aici sâmbăta se lucrează, nu ai venit sâmbătă la muncă, pentru mine s-a terminat, închis, nu mai există contract”.

Imagine generată cu AI

Judecătorul a considerat concedierea nelegală

Judecătorul de muncă Carlo Chiriaco, de la Tribunalul din Florența, a stabilit că măsura concedierii a fost nelegală. În motivarea deciziei se arată:

„În definitiv, firma a prezentat un motiv organizațional, respectiv finalizarea lucrărilor la cele două șantiere indicate în contract, fără însă să îl lege în mod concret de poziția profesională a muncitorului cu atribuții de manevrant în construcții. Rămânând astfel atât de general și lipsit de un suport probator serios, încât nu poate constitui un motiv obiectiv justificat”.

Drept urmare, instanța a obligat firma să îl reintegreze imediat pe muncitor, să îi plătească despăgubiri echivalente cu 12 salarii lunare și aproximativ 4.600 de euro reprezentând cheltuieli de judecată.

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