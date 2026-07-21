Echipamente obligatorii și siguranța copiilor la volan

Înainte de a pleca la drum, este esențial să verifici dotările vehiculului. Triunghiul reflectorizant este obligatoriu în Germania pentru toate autovehiculele. Deși vestele reflectorizante și trusa de prim ajutor sunt impuse prin lege doar pentru vehiculele înmatriculate în Germania sau pentru cele comerciale, este puternic recomandat ca orice șofer străin să le aibă la îndemână în habitaclu.

În ceea ce privește transportul celor mici, regulile sunt deosebit de severe. Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu o înălțime mai mică de 1,50 metri trebuie să călătorească obligatoriu într-un sistem de reținere omologat, fie că este vorba despre un scaun special, o scoică sau un înălțător.

În cazul în care scaunul copilului este montat pe locul din față, airbagul pasagerului trebuie dezactivat obligatoriu. De asemenea, copiii cu vârsta sub trei ani nu au voie sub nicio formă pe scaunul din față.

Alcoolul la volan și utilizarea telefonului mobil

Limita legală de alcool în sânge în Germania este de 0,5 la mie. Totuși, toleranța devine zero pentru anumite categorii de șoferi. Persoanele care dețin permisul de conducere de mai puțin de doi ani sau cele cu vârsta sub 21 de ani au o limită strictă de 0,0 la mie, regulă aplicată la fel de riguros ca în cazul șoferilor profesioniști.

Utilizarea telefonului mobil la volan este strict interzisă dacă motorul funcționează. Este important de știut că oprirea temporară a motorului prin sistemul Start-Stop la semafor nu este considerată oprire efectivă. Manevrarea telefonului în aceste condiții se sancționează cu amenzi cuprinse între 100 și 200 de euro.

Telefoanele, sistemele de navigație sau tabletele pot fi folosite doar prin comenzi vocale sau dacă sunt fixe în suport, fiind permisă doar o privire scurtă către ecran. Convorbirile sunt permise exclusiv prin sisteme hands-free.

Mitul vitezei nelimitate pe Autobahn

Este adevărat că autostrăzile germane nu au o limită generală de viteză, însă există o recomandare națională numită „Richtgeschwindigkeit” de 130 km/h. Depășirea acestei viteze nu aduce o amendă directă, dar poate atrage consecințe juridice severe.

În cazul unui accident produs la o viteză de peste 130 km/h, instanțele pot stabili o culpă comună pentru șofer, chiar dacă acesta nu a fost vinovat direct de producerea impactului.

Pe aproximativ 40-45% din rețeaua de autostrăzi din Germania există limite permanente sau temporare de viteză, cauzate de șantiere, condiții meteo sau protecția mediului. În localități, viteza maximă permisă este de 50 km/h, iar în afara lor este de 100 km/h pentru autoturisme.

Legislația împotriva curselor ilegale de mașini a fost însprită masiv, iar instanțele pot condamna chiar și șoferii individuali care adoptă un stil de conducere agresiv și extrem de rapid.

Zone ecologice, mașini electrice și taxe de drum

Peste 70 de orașe germane, printre care München, Berlin, Stuttgart, Köln sau Frankfurt, au introdus zone de emisii scăzute (Umweltzonen). Accesul în aceste zone este permis doar vehiculelor care afișează pe parbriz o insignă ecologică (Umweltplakette). Aceasta poate fi achiziționată în avans sau direct de la stațiile de inspecție tehnică din Germania pe baza certificatului de înmatriculare.

O altă particularitate în intersecții este săgeata verde pe fundal negru instalată lângă semafor. Aceasta permite virajul la dreapta chiar și pe culoarea roșie a semaforului, cu condiția ca vehiculul să oprească complet în prealabil și să acorde prioritate pietonilor și celorlalte mașini.

O veste bună pentru bugetul de călătorie este că autostrăzile din Germania rămân gratuite pentru autoturisme, nefiind percepute taxe de drum sau viniete. Pentru posesorii de vehicule electrice, rețeaua de încărcare este extrem de dezvoltată, toate spațiile de servicii de pe autostrăzi fiind dotate cu stații de încărcare rapidă.

Campingul și situațiile de urgență

Camparea sălbatică este în general interzisă pe teritoriul Germaniei, reglementările variind în funcție de fiecare land. Cu toate acestea, este permisă o singură înoptare în rulotă sau autorulotă în parcările publice, exclusiv în scopul refacerii capacității de conducere a șoferului.

În cazul unui accident rutier soldat doar cu pagube materiale, este suficientă completarea formularului european de constatare amiabilă. Prezența poliției este obligatorie doar în situația în care există persoane rănite. Numărul de urgență pentru poliție este 110, iar pentru ambulanță și pompieri se apelează 112.

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