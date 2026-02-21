Ianca Simion a strălucit la Balul Mascat Bridgerton, captând toate privirile cu eleganța și naturalețea sa. Fiica lui Răzvan Simion a impresionat prin ținuta aleasă pentru eveniment, o rochiță albă, scurtă, combinată cu dresuri și mască în aceeași nuanță, păstrând astfel misterul și rafinamentul caracteristic balurilor mascate.

Evenimentul, desfășurat pe 19 februarie, a adunat vedete, influenceri și artiști din întreaga țară, devenind rapid unul dintre cele mai comentate momente mondene ale sezonului. Ianca a reușit să se facă remarcată nu doar prin stil, ci și prin atitudinea sigură și naturală, oferind o apariție rafinată și de efect.

„Acesta este rezultatul final. Cum vi se pare? M-am descurcat? Și da, știu, nu este lungă, este ceva reinterpretat”, a comentat tânăra pe rețelele sociale, împărtășind cu fanii săi emoția serii și mândria pentru alegerea vestimentară.

Balul Mascat Bridgerton a fost o sărbătoare dedicată celui de-al patrulea sezon al serialului

Produs de Shondaland și Jess Brownell, serialul BRIDGERTON revine cu un al patrulea sezon feeric. Boemul Benedict Bridgerton (Luke Thompson), cel de-al doilea fiu, refuză să se așeze la casa lui, în ciuda rugăminților mamei sale, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Dar la balul mascat organizat de Violet, Benedict este vrăjit de o misterioasă domniță în argintiu, care poartă mască. Cu ajutorul reticent al surorii sale Eloise (Claudia Jessie), Benedict iese în societate pentru a descoperi identitatea tinerei. În realitate însă, cea care l-a captivat nu face parte din înalta societate, ea este o servitoare descurcăreață pe nume Sophie Baek (Yerin Ha), care lucrează pentru formidabila stăpână a casei, Araminta Gun (Katie Leung).

Când soarta îi aduce din nou împreună pe Benedict și Sophie, Benedict este sfâșiat între realitatea afecțiunii sale pentru această servitoare fascinantă și năluca domniței în argintiu, neștiind că sunt una și aceeași persoană. Oare inabilitatea lui Benedict de a vedea că aceste femei sunt una și aceeași persoană va distruge scânteia de netăgăduit dintre el și Sophie? Poate iubirea să învingă, chiar și atunci când societatea respinge relațiile romantice între doi oameni din clase sociale diferite?

Conduita lui Benedict are ca surse de inspirație căsătoriile fraților săi, inclusiv a Francescăi (Hannah Dodd) cu John Stirling (Victor Alli) și a lui Colin (Luke Newton) cu Penelope (Nicola Coughlan), care se confruntă cu noi provocări în calitate de cronicară de bârfe, acum cunoscută publicului.

