Cum a apărut Ioana Ginghină în ziua în care a împlinit 49 de ani. Ce tort special a primit vedeta de ziua ei

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Ioana Ginghină a împlinit 49 de ani, iar cu această ocazie a postat un mesaj scurt pe contul de socializare, alături de care a atașat două imagini în care anunță că este ziua ei de naștere, exprimându-și mulțumirea pentru ceea ce a devenit după mulți ani de muncă.
„49. Îmi place femeia care am devenit”, a fost mesajul transmis de Ioana Ginghină. Reacția ei vine după ce a fost dur criticată pe contul de socializare.
Ioana Ginghină a avut o reacție tranșantă după ce a văzut mai multe comentarii negative la adresa sa în mediul online. Actrița a spus, în mod ironic, că a aflat de pe Facebook că este considerată „urâtă” și a decis să verifice dacă informația primită din comentarii are vreo bază.
„Am o veste proastă. Am aflat de pe Facebook că sunt urâtă. Am zis să verific sursa, poate femeia știe ceva ce nu știu eu. M-am liniștit”, a spus Ioana Ginghină într-un video publicat pe TikTok.
Un alt comentariu a făcut referire la femeile care folosesc machiajul pentru a-și schimba aspectul.
„Aici avem deja expertiză. Machiaj, bărbat, divorț și toate astea la un video cu pisici. Am verificat din nou sursa. M-am liniștit”, a mai spus actrița.
„Cel mai trist este că toate aceste comentarii vin de la alte femei”, a afirmat Ioana Ginghină. „Eu am 49 de ani și știu cât de deșteaptă sunt și ce am făcut în viața asta”, a mai spus ea.
Ioana Ginghină a avut și un mesaj pentru persoanele care critică aspectul unei femei. „Eu cred că atunci când simțiți nevoia să intrați pe Facebook sau Instagram și să comentați la o femeie ce urâtă ești, doar că ați văzut-o într-un video, cred că problema nu este la ea. În fine”, a mai spus Ioana Ginghină.