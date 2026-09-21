Cum a apărut Ioana Ginghină în ziua în care a împlinit 49 de ani. Ce tort special a primit vedeta de ziua ei

Ioana Ginghină a împlinit 49 de ani, iar cu această ocazie a postat un mesaj scurt pe contul de socializare, alături de care a atașat două imagini în care anunță că este ziua ei de naștere, exprimându-și mulțumirea pentru ceea ce a devenit după mulți ani de muncă.

„49. Îmi place femeia care am devenit”, a fost mesajul transmis de Ioana Ginghină. Reacția ei vine după ce a fost dur criticată pe contul de socializare.

Ioana Ginghină a avut o reacție tranșantă după ce a văzut mai multe comentarii negative la adresa sa în mediul online. Actrița a spus, în mod ironic, că a aflat de pe Facebook că este considerată „urâtă” și a decis să verifice dacă informația primită din comentarii are vreo bază.

„Am o veste proastă. Am aflat de pe Facebook că sunt urâtă. Am zis să verific sursa, poate femeia știe ceva ce nu știu eu. M-am liniștit”, a spus Ioana Ginghină într-un video publicat pe TikTok.

Un alt comentariu a făcut referire la femeile care folosesc machiajul pentru a-și schimba aspectul.

„Aici avem deja expertiză. Machiaj, bărbat, divorț și toate astea la un video cu pisici. Am verificat din nou sursa. M-am liniștit”, a mai spus actrița.

„Cel mai trist este că toate aceste comentarii vin de la alte femei”, a afirmat Ioana Ginghină. „Eu am 49 de ani și știu cât de deșteaptă sunt și ce am făcut în viața asta”, a mai spus ea.

Ioana Ginghină și-a aniversat ziua de naștere alături de familie și prieteni