La 24 de ani, are două case și peste 100.000 de euro în cont, după ce s-a apucat să economisească jumătate din salariu

La doar 24 de ani, un tânăr are două case și peste 100.000 de euro în cont. Totul a început în 2020, atunci când băiatul avea doar 18 ani și a început să economisească 1.100 de euro pe lună.

Tânărul britanic a cumpărat două case de lux până la 24 de ani

La doar 24 de ani, Jacob Waddington din Lancashire a reușit să cumpere deja a doua sa proprietate, o casă de lux. Tânărul a putut să achiziționeze casele după ce a început să facă economii din salariu.

Încă de la 18 ani, Jacob Waddington a pus deoparte 1.100 de euro în fiecare lună. Povestea sa de succes a fost relatată de publicația Mirror, subliniind determinarea tânărului de a-și construi un viitor financiar solid.

Cum a reușit tânărul să economisească 1.100 de euro în fiecare lună

Jacob și-a propus să economisească jumătate din venitul său lunar încă din momentul în care a terminat colegiul. În 2020, la 18 ani, a început să lucreze pentru o companie de telecomunicații, câștigând 28.000 de euro pe an. În condițiile în care locuia cu părinții și plătea doar 233 de euro pe lună pentru cheltuieli, a reușit să pună deoparte 1.100 de euro lunar.

„Era o sumă mare pentru mine, mai ales că înainte câștigam șase lire pe oră la un job part-time la JD Sports”, a mărturisit acesta.

Ce s-a întâmplat când angajatorul i-a crescut tânărului salariul

Pe măsură ce salariul său a crescut la 38.500 de euro anual, Jacob a mărit și suma economisită. Astfel a reușit să strângă lunar în jur de 1.750 de euro.

„Nu a fost nevoie să țin un buget strict. Cheltuiam bani doar pentru ieșirile de weekend, dar nu trebuie să cheltuiești mult pentru asta. Mie și prietenei mele, Holly, ne place să mergem la plimbări și să luăm masa în oraș ocazional”, a explicat tânărul.

Tânărul și-a cumpărat prima casă de lux până la 23 de ani

În mai 2025, Jacob și Holly, în vârstă de 23 de ani, au decis să investească împreună economiile strânse pentru achiziționarea unei case.

„Am discutat dacă să cumpărăm o casă pentru noi, dar niciunul dintre noi nu era disperat să se mute, așa că am hotărât să achiziționăm o casă pe care să o renovăm și apoi să o vindem”, a povestit Jacob pentru Mirror.

Cu un avans de 25%, cei doi au cumpărat o casă cu două dormitoare pentru 114.266 de euro și au investit încă 23.319 de euro în renovări, inclusiv în montarea unei bucătării și a unei băi noi. Jacob a renunțat la jobul său full-time pentru a lucra doar două zile pe săptămână la un bar, câștigând 930 de euro lunar, și a dedicat restul timpului lucrărilor de renovare.

Până în ianuarie 2026, proprietatea era complet renovată și evaluată la aproximativ 186.500 de euro. În loc să o vândă, cei doi au decis să o închirieze, având în vedere cererea ridicată din zonă. În martie 2026, au găsit chiriași care plătesc aproximativ 1.019 euro lunar, mai mult decât dublu față de rata lunară a creditului ipotecar, de aproximativ 502 euro.

La 24 de ani și-a cumpărat și o casă de vacanță

Încurajați de succesul primei investiții, Jacob și Holly au achiziționat o a doua proprietate în 2026, o cabană veche de 200 de ani, situată la poalele dealului Pendle Hill, cunoscut pentru legendele cu vrăjitoare. Prețul de achiziție a fost de aproximativ 163.200 de euro, iar pentru finanțare au folosit atât banii obținuți din refinanțarea primei case, cât și un împrumut-punte de 75% pentru 12 luni.

„Ne gândim să o transformăm într-un Airbnb, fiind într-o zonă rurală și pitorească, ideală pentru cupluri care caută o escapadă romantică”, a explicat Jacob.

Pentru renovarea cabanei, cei doi estimează costuri de 35.000 de euro, iar după finalizare intenționează să o refinanțeze la o valoare estimată de aproximativ 291.400 de euro.

„Casa de lângă s-a vândut recent cu 372.900 de euro pentru două dormitoare, așa că sper ca valoarea acesteia să crească semnificativ”, a spus Jacob.