George Simion, prima reacție după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii DIICOT

George Simion a avut o primă reacție după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni dimineața de procurorii DIICOT. Anchetatorii fac percheziții la casa fostului candidat la alegerile prezidențiale, dar și la alte adrese din București într-un dosar de înșelăciune.

George Simion a postat prima reacție pe Facebook

La aproape două ore după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii DIICOT, George Simion a postat un mesaj pe contul său de Facebook.

„Oricare dintre noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură”, a scris liderul partidului extremist AUR.

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii DIICOT

În dimineața zilei de 21 septembrie 2026, Călin Georgescu a fost ridicat direct din trafic, în zona Otopeni. În paralel, anchetatorii au descins la locuința sa din Mogoșoaia, precum și la alte patru adrese din București, Buftea și Ciolpani, în cadrul unei investigații complexe coordonate de procurorii DIICOT – Structura Centrală.

Operațiunea, desfășurată sub coordonarea Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, vizează destructurarea unei rețele de crimă organizată specializată în înșelăciuni financiare cu consecințe deosebit de grave.

În timpul acțiunii, Călin Georgescu a fost oprit în apropierea unei săli de sport din Otopeni, iar ulterior ar fi fost escortat la locuința sa din Mogoșoaia, unde autoritățile au desfășurat percheziții pentru a ridica probe și documente relevante.

În același timp, o altă echipă de procurori DIICOT a desfășurat acțiuni în București. Omul de afaceri Ionel Rusen, care ar fi vizat în aceeași anchetă penală, ar fi fost preluat de polițiști chiar de la locuința sa din Capitală, au declarat pentru Libertatea.ro aceleași surse judiciare.

Cum ar fi fost ademeniți oamenii de afaceri

Conform datelor furnizate de DIICOT, ancheta ar avea în vedere un grup infracțional organizat, format în septembrie 2021, care ar fi operat atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie.

Gruparea ar fi fost condusă de un cetățean român în vârstă de 64 de ani, ar fi inclus și un alt cetățean român de 47 de ani, precum și un cetățean italian de 56 de ani. Cei trei sunt acuzați că ar fi creat un mecanism destinat să înșele oameni de afaceri români, prin care le-ar fi promis finanțări substanțiale pentru dezvoltarea businessurilor, în schimbul unor garanții bănești.

Potrivit rolurilor atribuite în grup, ceilalți doi membri ar fi fost prezentați drept investitori străini care dispuneau de resurse financiare considerabile. În realitate, scopul acestora ar fi fost să obțină sumele depuse de victime ca garanție pentru presupusele credite.

Prejudiciul s-ar ridica la peste 1,1 milioane de euro

Cazul investigat de DIICOT ar fi scos la iveală prejudicii de peste 1,1 milioane de euro. Conform probelor administrate până la acest moment, începând din septembrie 2021, membrii grupării ar fi indus în eroare un om de afaceri român și i-ar fi promis o finanțare de 6 milioane de euro de la o instituție bancară străină. Acesta ar fi fost convins să transfere o sumă inițială de peste 1 milion de euro sub formă de garanție. Ulterior, sub pretextul unei finanțări suplimentare de 15 milioane de euro, victima ar fi fost determinată să transfere încă 100.000 de euro.

Sunt audieri maraton la DIICOT

În urma reținerilor și perchezițiilor, anchetatorii au demarat o serie de audieri la sediul DIICOT. Autoritățile investighează acum toate persoanele implicate și documentele ridicate în cadrul operațiunii.

„Facem precizarea că, pe întregul parcurs al procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul DIICOT.