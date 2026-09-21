Cum a apărut Catrinel Menghia la gala Prințului Albert al II-lea de Monaco. A atras atenția pe covorul verde al evenimentului

Catrinel Menghia a participat la gala organizată la Monte-Carlo cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea Fundației Prințului Albert al II-lea de Monaco. Actrița a fost însoțită de soțul ei, producătorul de film Massimiliano Di Lodovico, și s-a numărat printre invitații evenimentului la care au participat personalități precum Monica Bellucci, Richard Gere și Isabelle Huppert.

Pe 18 septembrie, Sala Garnier a Operei din Monte-Carlo a găzduit gala aniversară dedicată celor 20 de ani de activitate ai Fundației Prințului Albert al II-lea de Monaco. Evenimentul a reunit invitați din lumea filmului, muzicii și modei. Printre aceștia s-a aflat și Catrinel Menghia, care a venit la gală împreună cu soțul ei, producătorul de film Massimiliano Di Lodovico.

Actrița a publicat ulterior pe Instagram mai multe imagini de la eveniment și un mesaj în care a vorbit despre experiența de la Monte-Carlo și despre activitatea fundației.

Catrinel Menghia s-a fotografiat cu Richard Gere

Printre invitații de onoare ai galei s-a numărat și actorul Richard Gere. Catrinel Menghia s-a fotografiat alături de acesta în timpul evenimentului.

Fundația actorului urmează să colaboreze cu Prințul Albert al II-lea de Monaco în cadrul unor acțiuni legate de protejarea mediului.

Catrinel Menghia a transmis un mesaj amplu după gala aniversară, în care a vorbit despre importanța evenimentului.

„O seară de neuitat la magnifica Operă de Monte-Carlo, sărbătorind cea de-a 20-a aniversare a @fondationprincealbert2

A fost o adevărată onoare să mă alătur Alteței Sale Prințul Albert al II-lea și Alteței Sale Prințesa Charlene pentru o ocazie atât de semnificativă, alături de invitați distinși, printre care Monica Bellucci, Richard Gere, Isabelle Huppert și Eva Herzigova. Timp de două decenii, Fundația a transformat o viziune în acțiune, sprijinind peste 830 de proiecte din întreaga lume pentru a proteja oceanele noastre, a conserva biodiversitatea, a combate schimbările climatice și a proteja resursele prețioase ale planetei noastre.

Ca mamă, cred că protejarea planetei noastre este una dintre cele mai frumoase moșteniri pe care le putem lăsa copiilor noștri. Iar seri ca aceasta ne amintesc că adevărata eleganță nu înseamnă doar ceea ce purtăm, ci și valorile pe care le susținem.

Mulțumiri speciale lui Caroline Scheufele și Maison Chopard pentru generozitatea și angajamentul lor continuu față de cauze semnificative, inclusiv crearea unei bijuterii excepționale pentru licitația caritabilă a serii. O frumoasă amintire a faptului că luxul și responsabilitatea pot străluci împreună.

Pentru 20 de ani în care am făcut o diferență și pentru generațiile care vor moșteni lumea pe care alegem să o protejăm astăzi”, a transmis Catrinel Menghia.

Monica Bellucci, Isabelle Huppert și Eva Herzigova, printre invitați

Catrinel Menghia s-a aflat la eveniment alături de mai multe nume cunoscute din lumea internațională a filmului și modei.

Printre invitați s-au numărat Monica Bellucci, Richard Gere, Isabelle Huppert și Eva Herzigova. Christina Aguilera a participat, de asemenea, la gala aniversară și a susținut un moment artistic în fața invitaților.

Seara a inclus și o licitație caritabilă, în cadrul căreia au fost oferite opere de artă și experiențe, cu scopul strângerii de fonduri pentru activitățile fundației.

Fundația Prințului Albert al II-lea, înființată în 2006

Fundația Prințului Albert al II-lea de Monaco a fost înființată în iunie 2006 și are ca domenii principale de activitate schimbările climatice, protejarea biodiversității și resursele de apă.

Potrivit informațiilor prezentate în contextul galei aniversare, organizația a sprijinit până în prezent 838 de proiecte în peste 100 de țări. Fundația a colaborat cu oameni de știință, organizații de mediu, comunități locale și ONG-uri.