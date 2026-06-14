Zi cu o puternică încărcătură emoțională pentru Gigi Becali. Patronul FCSB a participat la sfințirea bisericii construite în apropiere de Pipera, în Voluntari, un proiect început în urmă cu mai mulți ani și considerat de omul de afaceri una dintre cele mai importante investiții ale sale.

Luminița, soția lui Gigi BecaliIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Biserica ridicată de Gigi Becali a fost sfințită

Duminică dimineață, Gigi Becali a luat parte la ceremonia de sfințire a bisericii construite în Voluntari, în apropiere de Pipera. Evenimentul a început la ora 8.00 și a fost oficiat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Deși lucrările la exterior nu sunt încă finalizate, iar schelele se află încă pe clădire, momentul marchează o etapă importantă în dezvoltarea lăcașului de cult. După această ceremonie, în biserică vor putea fi oficiate slujbe religioase. Ceremonia de târnosire, care va marca finalizarea completă a proiectului, este programată peste aproximativ doi ani.

Ce spunea Gigi Becali înainte de eveniment

Cu puțin timp înainte de sfințire, patronul FCSB a explicat diferența dintre ceremonia desfășurată acum și cea care va avea loc după finalizarea lucrărilor.

„Pe 14 iunie e sfințirea. Dar ea e sfințirea mică. Nu e târnosirea. Se face sfințirea pentru a se face Sfânta Liturghie. Cea mare, târnosirea, va fi făcută peste doi ani. (n.r. – vor fi 2.000-3.000 de oameni) E posibil să fie. Eu mă pregătesc. Am turnat betoane, cutare, marmură!”, a spus Gigi Becali, recent, la Fanatik.

Promisiunea făcută în urmă cu aproape două decenii

Ideea construirii bisericii datează din anul 2008. Gigi Becali a declarat atunci că va ridica un lăcaș de cult dacă FCSB va obține calificarea în grupele Ligii Campionilor, înaintea unui meci cu Galatasaray. Proiectul a prins contur ani mai târziu, iar lucrările efective au început în 2020.

Potrivit informațiilor prezentate de patronul FCSB, construcția are dimensiuni impresionante: corpul principal măsoară 11 metri înălțime, iar împreună cu crucea ajunge la aproximativ 40 de metri. Biserica are 35 de metri lungime, 20 de metri lățime și un subsol de 3,6 metri.

Cum a apărut Luminița Becali

La eveniment a fost prezentă și Luminița Becali, soția patronului FCSB, care a atras atenția prin apariția sa elegantă. Pentru această ocazie, partenera lui Gigi Becali a ales o rochie semnată Zimmermann, evaluată la aproximativ 2.000 de dolari, pe care a accesorizat-o cu o pereche de sandale cu platformă de la Hermès, în valoare de aproximativ 900 de euro. Respectând tradiția ortodoxă, Luminița Becali și-a acoperit capul cu o eșarfă înainte de a intra în biserică.

Familie, apropiați și sute de credincioși la ceremonie

La eveniment au participat peste 100 de credincioși, care au urmărit ceremonia din exteriorul bisericii. Pentru aceștia a fost amenajat un cort și un ecran de mari dimensiuni pe care a fost transmisă slujba, potrivit gsp.ro.

În interior au avut acces membrii familiei și persoanele apropiate lui Gigi Becali. Printre cei prezenți s-au numărat Adrian Iencsi, Teia Sponte și fostul arbitru Alexandru Tudor, cunoscut ca unul dintre apropiații patronului FCSB. La ceremonie a participat și soția lui Gigi Becali.

Elementele florale pregătite pentru eveniment au fost realizate sub forma unor cruci, completând decorul special al zilei.

Pe parcursul ceremoniei și-au făcut apariția și alte persoane apropiate familiei Becali. Printre acestea s-a numărat Nicolae Dică, fost antrenor al FCSB, dar și Dominica Geambazi, sora mai mare a omului de afaceri.

La eveniment a participat și Teodora Becali, fata cea mare a patronului FCSB, însoțită de soțul său, Mihai Mincu, și de copiii lor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surpriză uriașă, cine este, de fapt, soția premierului desemnat Adrian Veștea și ce avere uriașă are politicianul! Detaliul care a stârnit imediat valuri de comentarii pro și contra
Viva.ro
Surpriză uriașă, cine este, de fapt, soția premierului desemnat Adrian Veștea și ce avere uriașă are politicianul! Detaliul care a stârnit imediat valuri de comentarii pro și contra
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Unica.ro
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Preţurile din Los Angeles sunt ireale: ce poţi cumpăra la supermarket cu 100 de lei
GSP.RO
Preţurile din Los Angeles sunt ireale: ce poţi cumpăra la supermarket cu 100 de lei
Toți o țin minte cu telefonul în decolteu, iar acum s-a întors după 16 ani! Larissa Riquelme, apariție de nerecunoscut la SUA - Paraguay
GSP.RO
Toți o țin minte cu telefonul în decolteu, iar acum s-a întors după 16 ani! Larissa Riquelme, apariție de nerecunoscut la SUA - Paraguay
Parteneri
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

AUR a transmis primul mesaj după ce Adrian Veștea (PNL) a fost desemnat premier de către Nicușor Dan
Politică 13:18
AUR a transmis primul mesaj după ce Adrian Veștea (PNL) a fost desemnat premier de către Nicușor Dan
Primul parlamentar PNL care anunță că susține guvernul lui Adrian Veștea: „E omul potrivit”
Politică 13:12
Primul parlamentar PNL care anunță că susține guvernul lui Adrian Veștea: „E omul potrivit”
Parteneri
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
Adevarul.ro
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
Cum arată soția lui Gigi Becali, Luminița, la 56 ani. Familia omului de afaceri a impresionat la sfințirea bisericii din Pipera
Fanatik.ro
Cum arată soția lui Gigi Becali, Luminița, la 56 ani. Familia omului de afaceri a impresionat la sfințirea bisericii din Pipera
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Cum a apărut Luminița, soția lui Gigi Becali, la sfințirea bisericii de aproape 10 milioane de euro. Imagini rare și cu fata cea mare a patronului FCSB
Stiri Mondene 13:00
Cum a apărut Luminița, soția lui Gigi Becali, la sfințirea bisericii de aproape 10 milioane de euro. Imagini rare și cu fata cea mare a patronului FCSB
Micul rebel al familiei regale, din nou în centrul atenției! Gestul făcut de prințul Louis la parada militară dedicată regelui Charles al III-lea
Stiri Mondene 11:45
Micul rebel al familiei regale, din nou în centrul atenției! Gestul făcut de prințul Louis la parada militară dedicată regelui Charles al III-lea
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
Cine este Adrian Veştea, premierul desemnat de Nicuşor Dan să formeze Guvernul
ObservatorNews.ro
Cine este Adrian Veştea, premierul desemnat de Nicuşor Dan să formeze Guvernul
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
GSP.ro
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
GSP.ro
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
Parteneri
La zece ani de la cazul Bodnariu: ce mai face familia care a inspirat filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu
Mediafax.ro
La zece ani de la cazul Bodnariu: ce mai face familia care a inspirat filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Redactia.ro
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri
KanalD.ro
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri

Politic

AUR a transmis primul mesaj după ce Adrian Veștea (PNL) a fost desemnat premier de către Nicușor Dan
Politică 13:18
AUR a transmis primul mesaj după ce Adrian Veștea (PNL) a fost desemnat premier de către Nicușor Dan
Primul parlamentar PNL care anunță că susține guvernul lui Adrian Veștea: „E omul potrivit”
Politică 13:12
Primul parlamentar PNL care anunță că susține guvernul lui Adrian Veștea: „E omul potrivit”
Parteneri
Un ieșean a murit oficial la vârsta de 114 ani. Deces declarat de instanța de judecată la peste un secol de la nașterea bărbatului, din cauza unor moșteniri blocate
ZiaruldeIasi.ro
Un ieșean a murit oficial la vârsta de 114 ani. Deces declarat de instanța de judecată la peste un secol de la nașterea bărbatului, din cauza unor moșteniri blocate
Tripleta de Champions League a lui Gigi Becali, în vacanță, în Turcia. Două vedete de la FCSB încearcă să-l convingă pe Drăguș să semneze
Fanatik.ro
Tripleta de Champions League a lui Gigi Becali, în vacanță, în Turcia. Două vedete de la FCSB încearcă să-l convingă pe Drăguș să semneze
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani