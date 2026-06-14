Zi cu o puternică încărcătură emoțională pentru Gigi Becali. Patronul FCSB a participat la sfințirea bisericii construite în apropiere de Pipera, în Voluntari, un proiect început în urmă cu mai mulți ani și considerat de omul de afaceri una dintre cele mai importante investiții ale sale.

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Biserica ridicată de Gigi Becali a fost sfințită

Duminică dimineață, Gigi Becali a luat parte la ceremonia de sfințire a bisericii construite în Voluntari, în apropiere de Pipera. Evenimentul a început la ora 8.00 și a fost oficiat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Deși lucrările la exterior nu sunt încă finalizate, iar schelele se află încă pe clădire, momentul marchează o etapă importantă în dezvoltarea lăcașului de cult. După această ceremonie, în biserică vor putea fi oficiate slujbe religioase. Ceremonia de târnosire, care va marca finalizarea completă a proiectului, este programată peste aproximativ doi ani.

Ce spunea Gigi Becali înainte de eveniment

Cu puțin timp înainte de sfințire, patronul FCSB a explicat diferența dintre ceremonia desfășurată acum și cea care va avea loc după finalizarea lucrărilor.

„Pe 14 iunie e sfințirea. Dar ea e sfințirea mică. Nu e târnosirea. Se face sfințirea pentru a se face Sfânta Liturghie. Cea mare, târnosirea, va fi făcută peste doi ani. (n.r. – vor fi 2.000-3.000 de oameni) E posibil să fie. Eu mă pregătesc. Am turnat betoane, cutare, marmură!”, a spus Gigi Becali, recent, la Fanatik.

Promisiunea făcută în urmă cu aproape două decenii

Ideea construirii bisericii datează din anul 2008. Gigi Becali a declarat atunci că va ridica un lăcaș de cult dacă FCSB va obține calificarea în grupele Ligii Campionilor, înaintea unui meci cu Galatasaray. Proiectul a prins contur ani mai târziu, iar lucrările efective au început în 2020.

Potrivit informațiilor prezentate de patronul FCSB, construcția are dimensiuni impresionante: corpul principal măsoară 11 metri înălțime, iar împreună cu crucea ajunge la aproximativ 40 de metri. Biserica are 35 de metri lungime, 20 de metri lățime și un subsol de 3,6 metri.

Cum a apărut Luminița Becali

La eveniment a fost prezentă și Luminița Becali, soția patronului FCSB, care a atras atenția prin apariția sa elegantă. Pentru această ocazie, partenera lui Gigi Becali a ales o rochie semnată Zimmermann, evaluată la aproximativ 2.000 de dolari, pe care a accesorizat-o cu o pereche de sandale cu platformă de la Hermès, în valoare de aproximativ 900 de euro. Respectând tradiția ortodoxă, Luminița Becali și-a acoperit capul cu o eșarfă înainte de a intra în biserică.

Familie, apropiați și sute de credincioși la ceremonie

La eveniment au participat peste 100 de credincioși, care au urmărit ceremonia din exteriorul bisericii. Pentru aceștia a fost amenajat un cort și un ecran de mari dimensiuni pe care a fost transmisă slujba, potrivit gsp.ro.

În interior au avut acces membrii familiei și persoanele apropiate lui Gigi Becali. Printre cei prezenți s-au numărat Adrian Iencsi, Teia Sponte și fostul arbitru Alexandru Tudor, cunoscut ca unul dintre apropiații patronului FCSB. La ceremonie a participat și soția lui Gigi Becali.

Elementele florale pregătite pentru eveniment au fost realizate sub forma unor cruci, completând decorul special al zilei.

Pe parcursul ceremoniei și-au făcut apariția și alte persoane apropiate familiei Becali. Printre acestea s-a numărat Nicolae Dică, fost antrenor al FCSB, dar și Dominica Geambazi, sora mai mare a omului de afaceri.

La eveniment a participat și Teodora Becali, fata cea mare a patronului FCSB, însoțită de soțul său, Mihai Mincu, și de copiii lor.

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